Bakı Xeyriyyə Vyana Balı 2025: Zəriflik, mədəniyyət və xeyirxahlıq

27 fevral 2025-ci il tarixində Fairmont Baku, Flame Towers otelində ilin ən çox gözlənilən tədbirlərindən biri – Bakı Xeyriyyə Vyana Balı baş tutdu.

Zəriflik və ənənələrin xeyriyyəçiliklə qovuşduğu bu möhtəşəm gecə, bir daha mədəniyyətin, gözəlliyin və xeyirxahlığın rəmzi olduğunu sübut etdi.

Ənənələr dünyanı birləşdirir

Vyana Balının Bakıya möhtəşəm qayıdışından sonra təşkilatçılar inanırlar ki, bu tədbir təkcə illik bir ənənə deyil, həm də mühüm beynəlxalq platformaya çevriləcək. Bal mədəni və işgüzar əlaqələri gücləndirmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq və insanları nəcib bir məqsəd naminə bir araya gətirmək üçün unikal imkanlar yaradır.

Vyana meriyası və Avstriyanın Azərbaycandakı səfirliyinin himayəsi altında keçirilən balın qonaqları əsl mədəni dialoqun bir hissəsinə çevrildilər. Valsın füsunkar melodiyaları, eleqant geyimlər və aristokratik atmosfer gecə iştirakçılarını sanki Vyananın qəlbinə apardı.

Təntənəli açılış və gecənin qəhrəmanları

Ənənəyə uyğun olaraq, bal debütantların çıxışı ilə başladı ki, bu da onların ali cəmiyyətə ilk addımını simvolizə edir. Bakı Kamera Orkestrinin (IMEC) müşayiəti ilə zərif musiqi fonunda gənc cütlüklər zəriflik və həyəcanla gecəni açaraq, qonaqları heyran etdilər.

Azərbaycanın Əməkdar artisti Nərgiz Kərimova ruhlandırıcı çıxışı ilə auditoriyanı valeh etdi, gecənin aparıcısı Emin Musavi isə tədbirə yüngüllük və ilham qatdı.

Balın kral və kraliçasının seçimi

Ənənəyə əsasən, Bakı Xeyriyyə Vyana Balının təşkilat komitəsi debütantlar arasında Şahzadə və Şahzadə xanımı, eləcə də yetkin iştirakçılar arasında Balın kral və kraliçasını seçir. Bu fəxri titullar təkcə rəqs parketində parlayan deyil, eyni zamanda xeyriyyə təşəbbüslərində fəal iştirak edərək başqalarına ilham verən insanlara verilir.

Balın şahzadəsi və şahzadə xanımı – Murad Ələkbərli və Angelina Pons Mahmudova (European Azerbaijan School-un şagirdləri).

Balın kraliçası – Azərbaycanın Əməkdar artisti Nərgiz Kərimova.

Bakı Xeyriyyə Vyana Balı 2025-in kralı – Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti Emin Musavi.

Dünyanı daha yaxşı edən bal

Xeyriyyəçilik bu zərif gecənin əsas mahiyyətidir. Tədbir çərçivəsində təşkil olunan hərracdan əldə edilən gəlir Heydər Əliyev Fondu və SOS Children's Villages beynəlxalq təşkilatına ianə edilərək qayğı və dəstəyə ehtiyacı olan uşaqlara yönləndirildi.

Balın təşkilatçıları – The One in a Million biznes-klubu və onun Bakıdakı tərəfdaşı Lidiya Əliyeva-Şestak – vurğuladılar ki, onların əsas məqsədi təkcə mədəni ənənələri qorumaq deyil, həm də insanları incəsənət vasitəsilə bir araya gətirərək beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.

Bu möhtəşəm gecəni mümkün edən tərəfdaşlar

Bu möhtəşəm gecə, dəyərli tərəfdaşlarımızın dəstəyi olmadan bu qədər füsunkar olmazdı:

🏨 Fairmont Baku, Flame Towers

🚘 Bentley Baku

🍷 Savalan Aspi Winery

💎 Freywille

💄 Victoria Katsadze Cosmetics

💐 BUKETERIA

Həmçinin: VODAVODA, European Azerbaijan School, Sun Group Holdinq (More&More, Eva restoranları), Forte Village, Palazzo Fiuggi, Compass International LLC, GABA, NAC International Activity of Contacts, Selebra concept store, KARUNAS Energy Cloth, Iryna Tretiyak, DONNA, Biz Network Serve & Connect Global Dots, ShanShal və CHOCOBON.

Media tərəfdaşları: 1news.az, The M.O.S.T., Azeriobserver, Caspian Magazine.

Gələn görüşlərədək!

Son valsın sədaları altında bu sehrli gecə başa çatdı. Lakin Bakı Xeyriyyə Vyana Balı "sağ ol" demədi, o, "gələn görüşlərədək" dedi!

Sizi 2026-cı ildə Bakıdakı növbəti Xeyriyyə Vyana Balında səbirsizliklə gözləyirik!

Yeniliklər üçün bizi izləyin: @viennese_ball_baku.