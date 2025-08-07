Qazaxıstan və Azərbaycan Alaköldə sanatoriyanın tikintisi üzrə iş aparır
Qazaxıstanın Azərbaycandakı Səfiri Alim Bayel Qazaxıstan-Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə birlikdə Abay vilayətində işgüzar səfərdədir.
1news.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Semey şəhərində Səfir vilayətin Akimi Berik Uali ilə görüş keçirib. Görüşdə Qazaxıstan-Azərbaycan İşgüzar Şurasının Həmsədrinin Müavini Aslan Kuniyarov, həmçinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Səfir A. Bayelin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Alaköl sahilində sanator-kurort kompleksinin tikintisi üzrə investisiya layihəsini təqdim edib.
“Bu gün Qazaxıstan və Azərbaycan müttəfiqlik münasibətlərinin yeni mərhələyə qədəm qoyub. Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ötən il üç dəfə Azərbaycana səfər edib. Dövlət başçısı bizə sənaye və turizm sahələrində iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı və birgə layihələrin reallaşdırılması ilə bağlı konkret tapşırıqlar verib. 2024-cü ildə Qazaxıstan və Azərbaycan birgə investisiya fondu yaradıb. Alaköldəki layihə bu fond çərçivəsində həyata keçirilən ilk layihələrdən biri ola bilər. Eyni zamanda Azərbaycandan əlavə investisiyaların cəlb olunması nəzərdə tutulur”, – deyə Alim Bayel bildirib.
“Qazaxıstan və Azərbaycan qardaş ölkələrdir, bizi ortaq tarix və mənəvi köklər birləşdirir. Sizin səfərinizə və məhz bizim bölgədə turizm kompleksi yaratmaq təşəbbüsünüzə sevinirik. Hazırda Alaköl turizm zonasının baş planı hazırlanır. Tikinti üçün torpaq sahəsi ayırmağa hazırıq. Akimat lazımi dəstəyi göstərəcək”, – deyə Berik Uali vurğulayıb.
Qazaxıstan-Azərbaycan birgə investisiyaları hesabına ilboyu fəaliyyət göstərəcək, eyni anda 800 nəfəri qəbul edə biləcək turizm obyektinin tikintisi planlaşdırılır. Layihənin dəyəri 20 milyon dollar təşkil edir. Kompleks istifadəyə verildikdən sonra 200-ə yaxın yeni iş yeri yaradılacaq. Layihə regionun turizm cəlbediciliyini artırmağa, yerli büdcəyə vergi gəlirlərini yüksəltməyə və tibblə istirahətin qovşağında yeni klaster formalaşdırmağa imkan verəcək.
Daha sonra nümayəndə heyəti Alaköl gölünü ziyarət edərək tədqiqat işləri aparıb. Makançi rayonunun Akimi və Abay vilayətinin turizm idarəsinin rəhbəri qonaqları regionun infrastruktur inkişaf planları ilə tanış ediblər. Alim Bayel bildirib ki, Alaköldəki layihə Qazaxıstan və Azərbaycanın turizm sahəsində əməkdaşlığında mühüm addım olacaq.