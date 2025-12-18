 “Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Qafar Ağayev09:39 - Bu gün
“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Bildiririk ki, son illərdə faydalı istismar müddətini başa vurduğundan və bununla müştərisi olmadığından bir sıra gəmilər istismardan çıxarılıb.

Mütəmadi şəkildə aparılan qiymətləndirməyə uyğun olaraq, köhnə gəmilərin istismardan çıxarılması səbəbilə balansda olan gəmi sayının əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənilir. Optimal gəmi sayı üçün tələb olunan təmir işlərinin həcmi ASCO-nun strukturunda olan gəmi təmiri zavodlarının da optimallaşdırılmasını zəruri edir.

Eyni zamanda, ölkəmizdə hazırda dövlətə məxsus 3 gəmi təmiri və tikintisi zavodunun fəaliyyət göstərməsi, bu zavodların əsas sifarişçisinin ASCO olması gəmi təmiri xidmətlərinin optimallaşdırılması məsələsinə hər 3 zavod prizmasından baxılmasına zərurət yaradır. Bununla əlaqədar, uzunmüddətli gəmi təmiri tələbatı təhlil olunmuş və bu tələbatın qarşılanması imkanları qiymətləndirilmişdir. Təhlil və qiymətləndirmələr nəticəsində gəmi təmiri tələbatının qarşılanması üçün 2 zavodun kifayət edəcəyi müəyyən olunmuşdur.

ASCO-dan 1news.az-a verilən məlumata görə, “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunun son illərdə daha çox investisiya qoyuluşları edilərək texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və istehsalatın modernləşdirilməsi, “Bibiheybət” GTZ-də isə bundan sonra əlavə kapital qoyuluşlarına ehtiyacın olması, bunlarla yanaşı ölkədə təmir və tikinti işlərini təmin edə bilən Bakı Gəmiqayırma Zavodu (BGZ) kimi müasir zavodun mövcudluğu nəzərə alınaraq, “Bibiheybət” GTZ-nin təmir portfelinin BGZ-yə köçürülməsi/relokasiyası optimal təklif kimi müəyyən olunmuşdur.

Təbii ki, bu proses zamanı zavodda çalışan əməkdaşlarımızın hüquqları və mövcud iş yerləri tam nəzərə alınacaq, onlara uyğun imkanlar yaradılacaqdır. Bununla bağlı ASCO rəhbərliyi də işçilərlə görüş keçirib, onların narahatlıqlarını dinləyib və diqqətlərinə çatdırıb ki, heç bir işçi bu proses zamanı ixtisara məruz qalmayacaq, hər bir addım şəffaf şəkildə həyata keçiriləcəkdir.

Paylaş:
219

Aktual

Cəmiyyət

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Siyasət

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Cəmiyyət

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

İqtisadiyyat

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Azərbaycan və BMT arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

Azərbaycan və Malayziya İslam maliyyəsinin inkişafı üzrə əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Malayziya İslam maliyyəsinin inkişafı üzrə əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirib

ADY-də yeni təyinat olub

Azərbaycan və BMT arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Bu gün, 14:18

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:11

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Bu gün, 13:34

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:27

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Bu gün, 13:06

AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir

Bu gün, 13:01

13 dərəcəyədək şaxta olacaq - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:24

Ali Məhkəmə: Borc faizindən faiz tutulması qanunaziddir

Bu gün, 12:17

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Bu gün, 12:02

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 11:50

FHN Yeni il bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair müraciət edib

Bu gün, 11:26

Şamaxıda 10 aylıq körpə arabadan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 11:03

Qusarda qadın keçmiş əri tərəfindən qətlə yetirilib

Bu gün, 10:42

AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər

Bu gün, 10:26

m10 və Mastercard yeni rəqəmsal kartı təqdim edir

Bu gün, 10:19

2025-ci ildə itirdiyimiz məşhur SİMALAR - FOTO

Bu gün, 10:17

Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO

Bu gün, 10:04

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:51

“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Bu gün, 09:39

Ağdamda traktor minaya düşüb, sürücü xəsarət alıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 09:05
Bütün xəbərlər