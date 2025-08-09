Britaniya XİN başçısı Azərbaycan və Ermənistanı təbrik edib
Böyük Britanyanın xarici işlər naziri Devid Lemmi Vaşinqtonda sülh istiqamətində atılan cəsarətli addımlara görə Azərbaycan və Ermənistanı təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Krallığın XİN başçısı Devid Lemmi sosial şəbəkədəki səhifəsində bildirib.
O, bu irəliləyişin əldə olunmasının həyati rolunu təqdir etdiyini vurğulayıb:
“Hər iki tərəf öhdəliklərinə əməl etdikcə Birləşmiş Krallıq Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləməyə hazırdır”.
