 Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu”

11:42 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu”

“ ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması istiqamətində atdığı addımlar “Ağ ev” rəhbərinin Cənubi Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın bərpasına yüksək həssaslıqla yanaşdığını deməyə əsas verir”.

Bu fikirləri mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov səsləndirib.

Onun fikrincə, Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə verdiyi bəyanatında qeyd edildiyi kimi, Prezident Tramp və onun komandası olmasaydı, bu gün Ermənistan və Azərbaycan hələ də tükənməyən danışıqlar prosesində qalardı. ““Prezident Donald Tramp Qafqaza sülh gətirir” deyən möhtərəm dövlət başçımız bununla ABŞ Prezidentinin fəaliyyətinə verdiyi yüksək dəyəri nümayiş etdirmiş oldu. Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona bu səfəri Ermənistan ilə sülh sazişinin imzalanması istiqamətində atılmış həlledici addım olmaqla yanaşı, eyni zamanda, Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin inkişafında yeni, daha yüksək və daha səmərəli mərhələyə keçidi təmin edəcək. Azərbaycan və ABŞ prezidentləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması da bunu birmənalı olaraq təsdiq edir”.

Daha sonra millət vəkili avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamənin bütünlüklə Azərbaycanın maraqlarına uyğun olduğunu və bu sənədin Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması yolunda duran son maneələrin aradan qaldırılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib:

“Birgə Bəyannamənin 2-ci və 3-cü bəndlərində birbaşa Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişini imzalaması üçün əsas şərt kimi irəli sürdüyü iki haqlı tələbin qəbul olunduğunu təsdiqləyən ifadələrin yer alması, bu sənədin ölkəmizin maraqlarına tam cavab verdiyini nümayiş etdirir. Bunlardan biri ATƏT-in Minsk qrupunun rəsmi qaydada ləğv olunması ilə bağlı tələb idi. Bəyannamənin 2-ci bəndində isə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri tərəfindən ATƏT-in Minsk Prosesi və onunla əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair birgə müraciətin imzalanması təsdiqlənir. Bəyanatda ATƏT-in bütün iştirakçı dövlətlərinə bu qərarı qəbul etməyə dair çağırışı da öz əksini tapıb. Azərbaycanın təkid etdiyi digər bir məsələ də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı idi. Birgə Bəyannamədə göstərilir ki, regionda və onun qonşuluğunda dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və yurisdiksiyasına hörmət əsasında sülhün, sabitliyin və rifahın təşviqi üçün iki ölkə arasında ölkədaxili, ikitərəfli və beynəlxalq nəqliyyatın fəaliyyəti məqsədilə kommunikasiyaların açılmasının əhəmiyyəti təsdiq edilir. Bu səylər Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz bağlantını və Ermənistan Respublikası üçün beynəlxalq və ölkədaxili bağlantılar üzrə qarşılıqlı faydaları ehtiva edir. Diqqətəlayiq haldır ki, cənab Prezident İlham Əliyev imzalanmış Bəyannamədə “Tramp Rifah və Sülh Marşrutu” kimi adlandırılan yolun bir çox divarları yox edəcəyini, yeni əlaqələr yaradacağını və bir sıra ölkələr üçün investisiya, sərmayə, sabitlik və rifah baxımından böyük imkanlar açacağını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyevin Vaşiqton səfərinin nəticəsi kimi əldə olunmuş daha bir uğuru xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Söhbət 33 ildən bəri Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində qara ləkə kimi duran bədnam 907-ci düzəlişin ləğv olunmasından gedir. Dövlət başçımızın dediyi kimi, bu, tarixi bir hadisədir və onun birbaşa Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə həyata keçirilməsi “Ağ ev”in ölkəmizə qarşı xoş niyyətinin aşkar nümayişi kimi qiymətləndirilməlidir”.

Paylaş:
66

Aktual

Cəmiyyət

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Siyasət

“Vaşinqton görüşü bir sıra siyasi və strateji mesajların dünyaya çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” - ...

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu”

“Vaşinqton görüşü bir sıra siyasi və strateji mesajların dünyaya çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” - Deputatdan ŞƏRH

Beynəlxalq təşkilatlar Vaşinqton görüşünü və əldə olunan nəticələri alqışlayır - REZUME

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: “ABŞ-nin Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı təkcə Cənubi Qafqazla məhdudlaşmayacaq”

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

Aqşin Kərimov: “Vaşinqton görüşü Bakı ilə İrəvan arasında açıq qalan məsələlərin həlli baxımından önəmli idi”

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu”

Bu gün, 11:42

“Vaşinqton görüşü bir sıra siyasi və strateji mesajların dünyaya çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 11:30

Beynəlxalq təşkilatlar Vaşinqton görüşünü və əldə olunan nəticələri alqışlayır - REZUME

09 / 08 / 2025, 22:33

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

09 / 08 / 2025, 18:03

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarların iş günü qrafikində dəyişikliklər edilir

09 / 08 / 2025, 17:36

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

09 / 08 / 2025, 17:01

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

09 / 08 / 2025, 16:46

“Cənubi Qafqazın sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün yeni səhifə açılır” - Sevinc Fətəliyeva

09 / 08 / 2025, 16:43

Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb

09 / 08 / 2025, 16:16

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

09 / 08 / 2025, 15:58

Aqşin Kərimov: “Vaşinqton görüşü Bakı ilə İrəvan arasında açıq qalan məsələlərin həlli baxımından önəmli idi”

09 / 08 / 2025, 15:46

Paytaxtda növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb - FOTO

09 / 08 / 2025, 15:43

Yol polisinin qanuni tələbinə riayət etməyən sürücü həbs edilib

09 / 08 / 2025, 15:28

Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

09 / 08 / 2025, 15:02

Sumqayıtda evdən 45 min manat oğurlanıb

09 / 08 / 2025, 14:19

FHN: Şabranda meşədə itən şəxs tapılıb

09 / 08 / 2025, 13:57

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib - YENİLƏNİB

09 / 08 / 2025, 13:35

Göyçayda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

09 / 08 / 2025, 13:21

Deputat: “ABŞ-nin Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı təkcə Cənubi Qafqazla məhdudlaşmayacaq”

09 / 08 / 2025, 13:02

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

09 / 08 / 2025, 12:34
Bütün xəbərlər