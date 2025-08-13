 Bakı Limanı vasitəsilə daşınan ümumi yük həcmi artıb | 1news.az | Xəbərlər
Bakı Limanı vasitəsilə daşınan ümumi yük həcmi artıb

Qafar Ağayev15:50 - Bu gün
2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində AZCON Holding-in şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən Bakı Limanı vasitəsilə 4 milyon 625 min ton yük aşırılıb.+

1news.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,8% artım deməkdir.

Hesabat dövründə yük aşırma növləri üzrə ən yüksək artım konteyner daşımalarında müşahidə olunub – 54,2%. Bununla yanaşı, quru yüklərin aşırılmasında 34,8%, təkərli texnikaların daşınmasında isə 6,4% artıma nail olunub.

Bakı Limanının beynəlxalq yükdaşıma marşrutlarında əhəmiyyətinin artması, habelə tərəfdaşlarla aparılan müzakirələr və yeni razılaşmalar nəticəsində ilin sonuna qədər ümumi yük dövriyyəsinin daha da artacağı proqnozlaşdırılır.

