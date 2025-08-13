Azərbaycanı dünya çempionatında 15 cüdoçu təmsil edəcək
Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada yeniyetmələr arasında keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub.
Cüdo Federasiyasından 1news.az-a bildirilib ki, ölkəmiz yarışda 10 çəki dərəcəsində 15 idmançı (8 oğlan, 7 qız) ilə fərdi mübarizədə təmsil olunacaq. Yığma turnirin son günündə qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq.
Qızlar arasında Gülşən Hüseynova, Xədicə Abdullayeva (hər ikisi 44 kiloqram), Nərmin Ağamirzəzadə, Leyla Ələkbərova (hər ikisi 48 kiloqram), Aysun Məmmədova (52 kiloqram), Səmayə Yusifli (57 kiloqram) və Məsumə Məmmədli (70 kiloqram) qüvvəsini sınayacaq.
Oğlanlardan isə Anar Quliyev, Rza Xəlilli (hər ikisi 50 kiloqram), Rəsul Əlizadə, Məhəmmədəli Hüsiyev (hər ikisi 55 kiloqram), Zeyd Ələsgərov, Röyal Qayıbov (hər ikisi 60 kiloqram), Məhəmməd Ağakişiyev (73 kiloqram) və Sübhan Axundov (90 kiloqram) güclərini yoxlayacaqlar.
Amin Mehdiyev (81 kiloqram) komanda yarışında iştirak edəcək.
Qeyd edək ki, avqustun 27-31-də təşkil olunacaq dünya çempionatında 75 ölkədən 593 idmançı (313 oğlan, 280 qız) mübarizə aparacaq.