Donald Tramp FIFA-nın ilk Sülh Mükafatını aldı: mükafatın heykəlciyini azərbaycanlı heykəltəraşlar hazırlayıb - FOTO - VİDEO

22:37 - 05 / 12 / 2025
Donald Tramp FIFA-nın ilk Sülh Mükafatını aldı: mükafatın heykəlciyini azərbaycanlı heykəltəraşlar hazırlayıb - FOTO - VİDEO

Prezident Donald Tramp bu gün FIFA Sülh Mükafatının ilk laureatı oldu. Mükafat 2026-cı il dünya çempionatının püşkatma mərasimi zamanı Con Kennedi adına İncəsənət Mərkəzində təqdim edildi.

Tədbirin xüsusi diqqət çəkən məqamlarından biri elə mükafatın özünün — Azərbaycan xalq rəssamları Salxəb Məmmədov və Əli İbadullayev tərəfindən hazırlanmış “Düşüncələr və arzular” adlı bürünc heykəciyin olması idi. Bu, Azərbaycanın dünya incəsənətinə verdiyi töhfənin ilin ən diqqətəlayiq beynəlxalq hadisələrindən birində ön plana çıxmasına səbəb oldu.

Azərbaycan xalq rəssamı Salxəb Məmmədov

Azərbaycan xalq rəssamı Əli İbadullayev

Heykəcilik parçalara bölünmüş yer kürəsini saxlayan əlləri təsvir edir — bu, müasir dünyanın kövrəkliyinə və insanların sülhün qorunması, qarşılıqlı anlaşma və birlik uğrunda ümumi məsuliyyətinə vizual metaforadır.

Bürünc kompozisiya plastikanın dəqiqliyini çoxqatlı simvolizm ilə birləşdirir və düşüncə, niyyət və fəaliyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əks etdirir.

Bu əsərin monumental versiyası BMT-nin Cenevrə nümayəndəliyinin yaxınlığında quraşdırılıb ki, bu da onun beynəlxalq əhəmiyyətini vurğulayır.

2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək bütün 48 komandanın nümayəndə heyətlərinin qatıldığı mərasim FIFA-nın beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlmiş daha geniş təşəbbüsünün bir hissəsi idi.

Gecənin ən yadda qalan məqamlarından biri məhz Azərbaycan sənət nümunəsi — “Düşüncələr və arzular” oldu. Məmmədov və İbadullayevin heykəltəraşlıq işinin FIFA Sülh Mükafatının ilk simvolu kimi seçilməsi Azərbaycan incəsənətinin beynəlxalq səhnədə artan tanınmasının və ölkə rəssamlarının qlobal mövzuları universal vizual dildə ifadə etmək bacarığının parlaq göstəricisi idi.

ABŞ, Kanada və Meksikanın tarixdə ən böyük dünya çempionatına hazırlığı fonunda bu gün keçirilən mərasim yalnız dünya futbolu üçün mühüm hadisə deyil, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin dünyanın ən böyük səhnələrindən birinə əhəmiyyətli çıxışı oldu.

