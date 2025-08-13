 Ali təhsil müəssisələrində III qrup ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrində III qrup ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Qafar Ağayev17:56 - Bu gün
Ali təhsil müəssisələrində III qrup ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı açıqlanıb

2025/2026-cı tədris ili üçün respublika ali təhsil müəssisələrində III ixtisas qrupunda Azərbaycan və rus bölmələri, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə tələbə qəbulu planı və dövlət sifarişi üzrə yerlərin sayı təqdim edilib.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən 1news.az-a bildirilib ki, 2025/2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin III ixtisas qrupuna Azərbaycan bölməsi üzrə 11 min 863, rus bölməsi üzrə 1520 plan yeri nəzərdə tutulur.

Hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə tələbə qəbulu planı 2200 yer olmaqla, III ixtisas qrupu üzrə ümumilikdə 15 min 583 yer ayrılıb. Bu yerlərdən 4163-nə qəbul dövlət sifarişi əsasında aparılır.

III ixtisas qrupundakı plan yerlərinin altqruplar üzrə paylanmasına gəldikdə isə DT altqrupunda ümumilikdə 13 min 558 plan yeri (o cümlədən Azərbaycan bölməsində 10 min 538, rus bölməsində 1245, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 1775) var. DT altqrupunda dövlət sifarişi əsasında 3953 plan yeri var.

TC altqrupu üzrə ümumilikdə 2025 plan yeri (o cümlədən Azərbaycan bölməsində 1325, rus bölməsində 275, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 425) mövcuddur. TC altqrupunda dövlət sifarişi əsasında 210 plan yeri ayrılıb.

Qeyd edək ki, filologiya ixtisası üçün dövlət sifarişi üzrə ayrılmış 30 yerin müsabiqəsində M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialına qəbul üçün sənəd vermiş abituriyentlər də iştirak edirlər.

Dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerlərin müsabiqəsində Müdafiə Nazirliyinin Milli Müdafiə Universitetinin Heydər Əliyev adına Hərbi İnstituta qəbul üçün sənəd vermiş abituriyentlər də iştirak edirlər.

Paylaş:
45

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi icra məmurları fəaliyyətə başlayacaqlar

İqtisadiyyat

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrində III qrup ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan İİV daşıyıcılarının sayı açıqlanıb

Azərbaycanda xüsusi icra məmurları fəaliyyətə başlayacaqlar

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayır

Redaktorun seçimi

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

Sizin üçün xəbərlər

Yol polisinin qanuni tələbinə riayət etməyən sürücü həbs edilib

Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib - YENİLƏNİB

FHN: Şabranda meşədə itən şəxs tapılıb

Son xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrində III qrup ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:56

Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan İİV daşıyıcılarının sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:52

Bu gün Xalq artisti Sədayə Mustafayevanın anım günüdür

Bu gün, 17:48

Azərbaycanda xüsusi icra məmurları fəaliyyətə başlayacaqlar

Bu gün, 17:32

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayır

Bu gün, 17:28

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

Bu gün, 17:21

Azərbaycanı dünya çempionatında 15 cüdoçu təmsil edəcək

Bu gün, 17:07

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 16:59

Paytaxtda yeni yolun inşası davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 16:31

Səhiyyə Nazirliyindən qeydiyyatsız botoks və dolğularla bağlı ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 16:21

Şabranda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutulub

Bu gün, 16:18

İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas və məktəb seçimi mərhələsi başlanır

Bu gün, 15:59

Bakı Limanı vasitəsilə daşınan ümumi yük həcmi artıb

Bu gün, 15:50

Bakıda keçirilən əməliyyatlarda 15 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:38

AZAL və “Gulf Air” arasında kod-şerinq razılaşması imzalanıb

Bu gün, 15:22

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Bu gün, 14:55

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Bu gün, 14:41

Azərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb - FOTO

Bu gün, 14:36

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər