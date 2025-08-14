Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) tərəfindən əmək sahəsində 17 yeni dövlət standartı qəbul edilib.
AZSTAND-dan 1news.az-a bildirilib ki, dövlət standartları bunlardır:
AZS ISO 374-4:2025 “Təhlükəli kimyəvi maddələrə və mikroorqanizmlərə qarşı qoruyucu əlcəklər - 4-cü hissə: Kimyəvi maddələrin deqradasiyasına qarşı müqavimətin təyini”;
AZS ISO 20320:2025 “Snoubordinq üçün qoruyucu geyim - Bilək qoruyucuları - Tələblər və sınaq üsulları”;
AZS ISO 20346:2025 “Fərdi mühafizə vasitələri - Qoruyucu ayaqqabılar”;
AZS ISO 20347:2025 Fərdi mühafizə vasitələri - İşçi ayaqqabıları (ISO 20347:2021 Personal protective equipment - Occupational footwear)
AZS ISO 20349-2:2025 “Fərdi mühafizə vasitələri — Metaltökmə zavodlarında və qaynaq işlərində ortaya çıxan risklərdən qoruyan ayaqqabılar - Hissə 2: Qaynaq və əlaqəli proseslərdə risklərdən qorunma üzrə tələblər və sınaq üsulları”;
AZS ISO 6530:2025 “Qoruyucu geyim - Maye kimyəvi maddələrə qarşı mühafizə - Mayelərin nüfuz etməsinə qarşı materialların davamlılığı üzrə sınaq üsulu”;
AZS ISO 6942:2025 “Qoruyucu geyimlər - İstilik və alovdan qorunma - Sınaq üsulu: Materialların və material birləşmələrinin istilik radiasiyası mənbəyinə məruz qaldıqda qiymətləndirilməsi”;
AZS ISO 9151:2025 “İstiliyin və alovun təsirinə qarşı qoruyucu geyim - Alova məruz qalma zamanı istilikötürmənin təyini”;
AZS ISO 12312-1:2025 “Gözlərin və üzün mühafizəsi - Gün eynəkləri və gözlə əlaqəli mühafizə vasitələri - 1-ci hissə: Ümumi istifadə üçün gün eynəkləri”;
AZS ISO 12312-2:2025 “Gözlərin və üzün mühafizəsi - Gün eynəkləri və gözlə əlaqəli mühafizə vasitələri - 2-ci hissə: Günəşin birbaşa müşahidəsi üçün filtrlər”;
AZS ISO 13998:2025 “Qoruyucu geyimlər - Əl bıçaqlarından istifadə nəticəsində yaranan kəsiklərdən və bıçaq zərbələrindən qoruyan önlüklər, şalvarlar və jiletlər”;
AZS ISO 14877: 2025 “Dənəvər abraziv maddələrin təzyiqlə vurulması vasitəsilə səthlərin təmizlənməsi zamanı istifadə olunan qoruyucu geyim”;
AZS ISO 15025:2025 “Qoruyucu geyim - Alovdan mühafizə - Alovun məhdud yayılması üzrə sınaq üsulu”;
AZS ISO 20344:2025 “Fərdi mühafizə vasitələri - Ayaqqabıların sınaq üsulları”;
AZS ISO 4869-1:2025 “Akustika - Eşitmə qoruyucuları - 1-ci hissə: Səs zəifləməsinin ölçülməsi üçün subyektiv metod”;
AZS ISO 4869-2:2025 “Akustika - Eşitmə qoruyucuları - 2-ci hissə: Eşitmə qoruyucuları taxıldıqda effektiv A-çəkili səs təzyiqi səviyyələrinin təxmini hesablanması”;
AZS ISO 4869-3:2025 “Akustika - Eşitmə qoruyucuları - 3-cü hissə: Akustik sınaq qurğusundan istifadə edərək səs əleyhinə qulaqlıq tipli eşitmə qoruyucularının daxilolma itkisinin ölçülməsi”.
Sözügedən dövlət standartları qoruyucu geyimlərin kimyəvi maddələrdən, istilik və alovdan mühafizəsinə dair sınaq üsullarını, əl bıçaqlarından istifadə zamanı zədələrin qarşısının alınması üçün qoruyucu önlüklərə olan tələbləri, eləcə də eşitmə qoruyucularına olan tələbləri, gün eynəkləri və gözlə əlaqəli mühafizə vasitələrinin xüsusiyyətlərini müəyyən edir.
Yeni dövlət standartlarının tətbiqində məqsəd iş mühitində yarana biləcək təhlükələr barədə işçi heyətin məlumatlılığının artırılması, insan həyatına və sağlamlığına mənfi təsir göstərən risklərin azaldılmasıdır.
Qeyd edək ki, yeni dövlət standartları “Əmək sahəsində” standartlaşdırma üzrə Texniki Komitədə (AZSTAND/TK 21) konsensus əsasında qəbul olunub və Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edilib.