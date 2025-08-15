 Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Qafar Ağayev11:26 - Bu gün
Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki qardaş həbs edilib.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Yasamal Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı Yusif Əliyev və qardaşı 33 yaşlı İlkin Əliyev saxlanılıb. Onların avtomobil və evlərinə baxış zamanı 6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb.

Onların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitələri gizlədilən ünvanlardan əldə etdikləri və satış məqsədi ilə əvvəlcədən təyin edilən nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
43

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik edib

Köşə

Vaşinqton sammiti – geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat

Cəmiyyət

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Siyasət

İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizi yeni bağlantı layihəsidir və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

Cəmiyyət

Dördüncü ixtisas qrupu üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlandı

Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Redaktorun seçimi

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

QDF Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi

Son xəbərlər

Xalq artisti Afaq Bəşirqızının doğum günüdür

Bu gün, 12:27

Dördüncü ixtisas qrupu üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:54

Hindistan və Çin 5 il sonra sərhəd ticarətini bərpa etməyə hazırlaşır

Bu gün, 11:32

Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:26

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:25

Vaşinqton sammiti – geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat

Bu gün, 10:57

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Bu gün, 10:43

Yasamalda çoxmərtəbəli binada qanunsuz artırılan eyvan sökülüb – FOTO

Bu gün, 10:37

Gəncədə aparılan abadlaşdırma işləri çərçivəsində qurumuş və qəzalı ağacların inventarlaşdırılmasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 10:27

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Bu gün, 10:20

Yeni avtomobilini seç, kartla ödə və 5% geri al! - FOTO

Bu gün, 10:09

TƏBİB-in“815” Çağrı Mərkəzinə iyul ayı ərzində daxil olan zənglərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:02

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb

Bu gün, 09:39

Xocalı sakinlərinə torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir

Bu gün, 09:36

AMB 15 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:21

İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizi yeni bağlantı layihəsidir və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

Bu gün, 09:16

DİN sürücülərə müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 09:14

Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Bu gün, 09:03

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:00
Bütün xəbərlər