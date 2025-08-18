 Zelenski Rusiyanın Ukraynada Azərbaycanın neft obyektlərinə hədəf almasından yazdı | 1news.az | Xəbərlər
Zelenski Rusiyanın Ukraynada Azərbaycanın neft obyektlərinə hədəf almasından yazdı

Qafar Ağayev15:35 - Bu gün
"Rusiya Odessada Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin neft infrastrukturu obyektlərinə qəsdən hücum edib".

1news.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkə səhifəsində yazıb.

"Odessada Azərbaycan şirkətinə məxsus enerji obyektinə Rusiya tərəfindən məqsədli zərbə endirildi. Yəni bu, bizim münasibətlərimizə və enerji müstəqilliyinə zərbədir", - deyə Zelenski vurğulayıb.

Ukrayna lideri bildirib ki, Rusiya ABŞ Prezidenti Donald Trampla bu gün Ağ Evdə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar ərəfəsində Ukraynaya hücumları gücləndirdi.

Ukrayna lideri Rusiyanın zərbələrini "nümayişkaranə və riyakar" adlandırıb.

"Hamı layiqli sülh və həqiqi təhlükəsizliyə can atır, amma məhz bu anda ruslar Xarkovu, Zaporojyeni, Sumı vilayətini və Odessanı hücuma məruz qoyur, yaşayış evlərini və mülki infrastrukturumuzu dağıdırlar", - deyə o yazıb.

66

