ABŞ “Green Card”-ı müvəqqəti dayandırır
ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem ABŞ Vətəndaşlıq və Miqrasiya Xidmətinə “Green Card” adı ilə tanınan DV1 (Diversity Immigrant Visa Program) proqramının müvəqqəti dayandırılması barədə göstəriş verib.
1news.az-ın məlumatına görə, bu barədə “Reuters” ABŞ Vətəndaşlıq və Miqrasiya Xidmətinə istinadən xəbər yayıb. “USCIS”in rəsmi saytında qeyd olunur ki, sözügedən proqram çərçivəsində hər il 50 min miqrasiya vizasının verilməsi nəzərdə tutulur.
99