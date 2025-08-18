 AMB 18 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 18 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
AMB 18 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,39 % artaraq 1,9904 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1210 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9904
AUD 1.1086
BYN 0.5686
BGN 1.0171
AED 0.4628
KRW 0.1228
CZK 0.0813
CNY 0.2368
DKK 0.2667
GEL 0.6319
HKD 0.2173
INR 0.0195
GBP 2.3058
IRR 0.0294
SEK 0.1781
CHF 2.1091
ILS 0.5034
CAD 1.2318
KWD 5.5662
KZT 0.3144
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5043
MDL 0.1023
NOK 0.167
UZS 0.0135
PKR 0.5996
PLN 0.4673
RON 0.3932
RUB 2.121
RSD 0.017
SGD 1.326
SAR 0.453
xdr 2.3278
TRY 0.0416
TMT 0.4857
UAH 0.0412
JPY 1.1534
NZD 1.0098
XAU 5708.779
XAG 64.8939
XPT 2286.305
XPD 1909.644
168

