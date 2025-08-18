 2024-cü il üzrə büdcə planlarının icrasına dair monitorinqin nəticələri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

2024-cü il üzrə büdcə planlarının icrasına dair monitorinqin nəticələri açıqlanıb

Qafar Ağayev11:23 - Bu gün
2024-cü il üzrə büdcə planlarının icrasına dair monitorinqin nəticələri açıqlanıb

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Ortamüddətli xərclər çərçivəsi (OMXÇ), proqram və nəticə əsaslı büdcə mexanizminin tətbiqi islahatlarına cəlb olunan sektorlarda büdcə planlarının icrasına dair 2024-cü il üzrə nəticələr açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, monitorinq nəticələri OMXÇ, proqram və nəticə əsaslı büdcə mexanizminin tətbiqi islahatlarına cəlb olunan “Təhsil”, “Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf mühitin mühafizəsi” sektorlarını əhatə etməklə, qeyd olunan sektorlar üzrə strateji hədəflərin və nəticə göstəricilərinin icra vəziyyəti, tədbirlərin icrası üçün ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi, onlar arasında uyğunluğun təhlili, metodoloji tövsiyələr və digər məsələləri əks etdirir.

Sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 235 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”na və “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il 28 yanvar tarixli 49s nömrəli Sərəncamına əsasən hazırlanaraq dərc olunur.

Monitorinqin nəticələri ilə aşağıdakı linkdə tanış ola bilərsiniz:

https://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/news_files/68a2ce087442d.pdf

Paylaş:
85

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiyanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Siyasət

Azərbaycan və Ukrayna parlamentləri arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

Rəsmi

İlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edilib

Cəmiyyət

İsrail səfiri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - FOTO

Gəncədə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunub

Bakının bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 10 gün müddətinə tam məhdudlaşdırılacaq

Polis Göyçayda əməliyyat keçirib, 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azercell müştəri xidmətlərini rəqəmsallaşdırmağa davam edir

QDF Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi

Xidmət haqqına görə liftə qadağa ola bilməz - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

İsrail səfiri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 17:53

Gəncədə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunub

Bu gün, 17:44

Bakının bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 10 gün müddətinə tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:40

Polis Göyçayda əməliyyat keçirib, 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:24

İlham Əliyev Slovakiyanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 17:14

Rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:59

Azərbaycan və Ukrayna parlamentləri arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

Bu gün, 16:37

İlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 16:16

Polis Yasamalda əməliyyat keçirdi: 27 kiloqramdan çox narkotik aşkarlandı

Bu gün, 15:49

Zelenski Rusiyanın Ukraynada Azərbaycanın neft obyektlərinə hədəf almasından yazdı

Bu gün, 15:35

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 15:18

Ötən həftə azad olunmuş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:57

Bakı dünya kino mütəxəssislərini bir araya gətirəcək

Bu gün, 14:46

Salyanda yol qəzası olub: Ölən və yaralanan var

Bu gün, 14:22

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edilib

Bu gün, 13:31

36 dərəcə isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:05

Göygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:54

Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin nəzdində yeni Uşaq Vərəm Xəstəxanası fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 12:36

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:14

Azərbaycan genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə beynəlxalq reytinqdə 2 pillə irəliləyib

Bu gün, 12:05
Bütün xəbərlər