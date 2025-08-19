 Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır | 1news.az | Xəbərlər
Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Qafar Ağayev17:27 - Bu gün
Danışıqlarda yekun qərarları Rusiya və Ukrayna liderləri verəcəklər, ABŞ isə bu münaqişədən kənarda qalır.

1news.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Fox News”-a açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, o, Vladimir Putin və Volodimir Zelenski arasında keçiriləcək ilk görüşdə iştirak etməyi planlaşdırmır:

“Zelenski çeviklik göstərməlidir. Razılaşma ola da bilər, olmaya da. Növbəti 2-3 həftə ərzində bunun şahidi olacağıq”, – Tramp vurğulayıb.

