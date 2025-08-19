 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:24 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 1,9828 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,1134 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9828
AUD 1.1036
BYN 0.5686
BGN 1.0134
AED 0.4628
KRW 0.1224
CZK 0.081
CNY 0.2367
DKK 0.2656
GEL 0.6302
HKD 0.2181
INR 0.0195
GBP 2.2963
IRR 0.0294
SEK 0.1777
CHF 2.1064
ILS 0.5033
CAD 1.2312
KWD 5.5625
KZT 0.3154
QAR 0.4665
KGS 0.0195
HUF 0.5017
MDL 0.1024
NOK 0.1666
UZS 0.0136
PKR 0.6005
PLN 0.4669
RON 0.392
RUB 2.1134
RSD 0.0169
SGD 1.3243
SAR 0.453
xdr 2.3266
TRY 0.0416
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1506
NZD 1.0077
XAU 5675.212
XAG 64.4942
XPT 2260.473
XPD 1898.05
Paylaş:
68

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Dünya

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Rəsmi

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Cəmiyyət

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

İqtisadiyyat

Azərbaycan inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

AYNA: “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 440 avtomobil gözləyir

AMB 18 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Azərbaycan inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

Bu gün, 17:51

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Bu gün, 17:50

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Bu gün, 17:41

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Bu gün, 17:27

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:18

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Bu gün, 17:00

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:47

Hərracda 55 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 16:22

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

Bu gün, 15:49

Quba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşmaq üzrədir - FOTO

Bu gün, 15:44

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Bu gün, 15:38

Kriptovalyuta üzrə əməliyyatlardan gəlirlər vergiyə necə cəlb olunur?

Bu gün, 15:30

Şəmkirdə narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:59

Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 14:22

Yol-nəqliyyat hadisəsi baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:07

Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:41

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - XƏRİTƏ

Bu gün, 13:08

Xırdalanda Quşçuluq yaşayış massivində təkər tullantıları yanır

Bu gün, 13:00

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Bu gün, 12:31
Bütün xəbərlər