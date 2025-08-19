AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 1,9828 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,1134 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9828
|AUD
|1.1036
|BYN
|0.5686
|BGN
|1.0134
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1224
|CZK
|0.081
|CNY
|0.2367
|DKK
|0.2656
|GEL
|0.6302
|HKD
|0.2181
|INR
|0.0195
|GBP
|2.2963
|IRR
|0.0294
|SEK
|0.1777
|CHF
|2.1064
|ILS
|0.5033
|CAD
|1.2312
|KWD
|5.5625
|KZT
|0.3154
|QAR
|0.4665
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5017
|MDL
|0.1024
|NOK
|0.1666
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.6005
|PLN
|0.4669
|RON
|0.392
|RUB
|2.1134
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3243
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3266
|TRY
|0.0416
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1506
|NZD
|1.0077
|XAU
|5675.212
|XAG
|64.4942
|XPT
|2260.473
|XPD
|1898.05
