AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9940 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1421 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,994
AUD 1,1247
BYN 0,587
BGN 1,0199
AED 0,4629
KRW 0,1149
CZK 0,082
CNY 0,2413
DKK 0,2669
GEL 0,6311
HKD 0,2185
INR 0,0188
GBP 2,2771
SEK 0,1825
CHF 2,1351
ILS 0,5269
CAD 1,2341
KWD 5,5424
KZT 0,3295
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5169
MDL 0,1013
NOK 0,1667
UZS 0,014
PKR 0,6057
PLN 0,4728
RON 0,3916
RUB 2,1421
RSD 0,017
SGD 1,3157
SAR 0,4532
xdr 2,3282
TRY 0,0398
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0959
NZD 0,9817
XAU 7361,519
XAG 112,195
XPT 3224,509
XPD 2735,504
