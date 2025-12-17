AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9940 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1421 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,994
|AUD
|1,1247
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0199
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1149
|CZK
|0,082
|CNY
|0,2413
|DKK
|0,2669
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2771
|SEK
|0,1825
|CHF
|2,1351
|ILS
|0,5269
|CAD
|1,2341
|KWD
|5,5424
|KZT
|0,3295
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5169
|MDL
|0,1013
|NOK
|0,1667
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6057
|PLN
|0,4728
|RON
|0,3916
|RUB
|2,1421
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3157
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3282
|TRY
|0,0398
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0959
|NZD
|0,9817
|XAU
|7361,519
|XAG
|112,195
|XPT
|3224,509
|XPD
|2735,504
