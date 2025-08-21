Şəmkir rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 20 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib - ADLAR
Şəmkir rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, 20 nəfər zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib.
İlkin məlumata görə, zəhərlənmə dönərdən qaynaqlanıb.
Zəhərlənən şəxslərin kimliyi açıqlanıb.
Zərərçəkənlər bunlardır:
1991-ci il təvəllüdlü V. Hüseynov
2019-cu il təvəllüdlü D. Bayramlı
2014-cü il təvəllüdlü X. Abbasova
1987-ci il təvəllüdlü G. Babayeva
2020-ci il təvəllüdlü Ö. Abbasov
2011-ci il təvəllüdlü Ş. Babayeva
2013-cü il təvəllüdlü Q. Babayev
2016-cı il təvəllüdlü H. İsmayılov
2022-ci il təvəllüdlü A. Hüseynova
2005-ci il təvəllüdlü N. Nağıyeva
2002-ci il təvəllüdlü A. Muradov
2019-cu il təvəllüdlü S. İsmayılov
1978-ci il təvəllüdlü E. Muradova
2020-ci il təvəllüdlü A. Qurbanova
1986-cı il təvəllüdlü G. İsmayılova
1998-ci il təvəllüdlü A. Vəlizadə
1996-cı il təvəllüdlü T. Süleymanova
1975-ci il təvəllüdlü R. Əhmədova
1986-cı il təvəllüdlü G. Bayramlı
N. Süleymanlı
Məlumata görə, zəhərlənən şəxslərin vəziyyəti hazırda normaldır.