MN: Pirəkəşküldə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
Pirǝkǝşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda 21-22 avqust tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.
Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", MN-dən bildirilib.
