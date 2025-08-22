 AMB günün valyuta məzənnəsini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnəsini açıqladı

Qafar Ağayev09:24 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,53 % azalaraq 1,9694 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,02 % artaraq 2,1115 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9694

100 Rusiya rublu

2,1115

1 Avstraliya dolları

1,0913

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0096

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1220

1 Çexiya kronu

0,0801

1 Çin yuanı

0,2366

1 Danimarka kronu

0,2638

1 Gürcü larisi

0,6294

1 Honq Konq dolları

0,2175

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2769

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1764

1 İsveçrə frankı

2,0979

1 İsrail şekeli

0,4991

1 Kanada dolları

1,2217

1 Küveyt dinarı

5,5612

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3162

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4970

1 Moldova leyi

0,1019

1 Norveç kronu

0,1667

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,6001

1 Polşa zlotası

0,4628

1 Rumıniya leyi

0,3897

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3179

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3233

Türk lirəsi

0,0415

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1429

Yeni Zelandiya dolları

0,9871

Qızıl

5658,0505

Gümüş

64,6942

Platin

2288,6250

Palladium

1897,7100

