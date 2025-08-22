AMB günün valyuta məzənnəsini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,53 % azalaraq 1,9694 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,02 % artaraq 2,1115 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9694
|
100 Rusiya rublu
|
2,1115
|
1 Avstraliya dolları
|
1,0913
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0096
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1220
|
1 Çexiya kronu
|
0,0801
|
1 Çin yuanı
|
0,2366
|
1 Danimarka kronu
|
0,2638
|
1 Gürcü larisi
|
0,6294
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2769
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1764
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0979
|
1 İsrail şekeli
|
0,4991
|
1 Kanada dolları
|
1,2217
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5612
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3162
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4970
|
1 Moldova leyi
|
0,1019
|
1 Norveç kronu
|
0,1667
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6001
|
1 Polşa zlotası
|
0,4628
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3897
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3179
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3233
|
Türk lirəsi
|
0,0415
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1429
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9871
|
Qızıl
|
5658,0505
|
Gümüş
|
64,6942
|
Platin
|
2288,6250
|
Palladium
|
1897,7100