 Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib

Qafar Ağayev11:23 - Bu gün
Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib

Ümumi təhsil müəssisələrinin 2025-2026-cı tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Yeni tədris planına əsasən, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yaradılan məktəbəhazırlıq qruplarında uşaqların sıxlığı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

- qəsəbə və kəndlərdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələri üçün - ən azı 10 uşaq;

- uşaqların sayı 5-9 olduğu halda, məktəbəhazırlıq qrupları regional təhsil idarələrinin razılığı əsasında yaradılır;

- şəhərlərdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələri üçün - ən azı 15 uşaq.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yaradılan məktəbəhazırlıq qruplarında uşaqların sayının 30 nəfərdən artıq olmasına yol verilmir. Məktəbəhazırlıq qruplarında məşğələlər həftədə 4 gün keçirilir. Bir gün ərzində 3 məşğələ tədris olunur. Bir məşğələnin müddəti 30 dəqiqə, məşğələlərarası fasilə 10 dəqiqə müəyyən edilir. Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdə, bir qayda olaraq, 3 idman dəqiqəsi keçirilir.

Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil alan uşaqlara ev tapşırıqları verilmir. Məktəbəhazırlıq qruplarında məşğələlərə davamiyyət və tədris olunan mövzular müvafiq qrup jurnalında qeyd edilir, uşaqların formativ qiymətləndirilməsi aparılır və bu barədə valideynlərə məlumat verilir.

Bundan başqa, Azərbaycanın ümumi təhsil müəssisələrində tədrisi nəzərdə tutulan xarici dil (dillər) ingilis, alman, fransız, rus, ərəb və fars dilləri arasından seçilir.

Tədris dilindən asılı olmayaraq, bütün ümumi təhsil müəssisələrində xarici dilin tədrisi I sinifdən başlanır. Tədrisi I sinifdən başlanan xarici dil şagirdin ümumi təhsil müəssisəsində öyrəndiyi əsas xarici dil hesab edilir.

Nəzərdə tutulan şərt ödənilməklə bir neçə xarici dil tədris olunan ümumi təhsil müəssisəsində övladı üçün müvafiq xarici dil onun valideyni və ya digər qanuni nümayəndəsi tərəfindən seçilir.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Cəmiyyət

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Rəsmi

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Cəmiyyət

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Bu gün, 17:31

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Bu gün, 16:55

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Bu gün, 16:38

Azərbaycan Prezidentinə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 16:35

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

Bu gün, 16:18

Kərbəlaya gedən zəvvarları aldadıb yarıyolda qoyan şəxs tutuldu

Bu gün, 16:07

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Bu gün, 15:54

Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı ölənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:50

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Bu gün, 15:35

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Bu gün, 15:27

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Bu gün, 15:13

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 15:10

“Memar Əcəmi” stansiyasının keçidində təmir işləri yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 14:59

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 68 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib

Bu gün, 14:47

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 14:35

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir

Bu gün, 14:16

Bank kartlarından silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:10

Aşağı Güzdəkdə boya zavodunda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:04
Bütün xəbərlər