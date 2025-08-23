 Təhlükəli manevr edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Təhlükəli manevr edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub

14:59 - Bu gün
BDYPİ-yə edilən müraciət əsasında təhlükəli manevr edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub.

Bu barədə 1news.az-a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin “050 8000 902” nömrəli “WhatsApp” qaynar xəttinə daxil olmuş vətəndaş müraciətində bir avtomobil sürücüsünün digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə maneə yaratdığı və təhlükəli manevrlərlə qəza şəraiti yaratdığı əks olunub.

Dərhal aparılan araşdırma nəticəsində həmin sürücü müəyyən edilib və barəsində inzibati protokol tərtib olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərə xatırladır ki, yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək, digər hərəkət iştirakçılarına hörmətlə yanaşmaq həm şəxsi təhlükəsizlik, həm də ümumi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin qorunması baxımından zəruridir.

