 Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

16:38 - Bu gün
Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Şahmar Ələkbərov yarım əsr sürdüyü ömründə yaratdığı yaddaqalan obrazlar və çəkdiyi filmlərlə Azərbaycan kino tarixinə əbədi olaraq adını yazdırıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun anadan olmasından 82 il ötür.

O, Azərbaycan İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsində Rza Təhmasibin kursunda təhsil alıb. Hələ üçüncü kursda oxuyarkən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında işə götürülüb. "Ustalar" tamaşasında qazandığı uğurdan sonra böyük tamaşaçı auditoriyasının rəğbətini qazanıb. Bundan sonra məşhur sənətkar Adil İsgəndərоv onu kinostudiyanın nəzdində özünün yaratdığı “Kino aktyorluğu” studiyasına dəvət edib.

Şahmar Ələkbərov "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında aktyor və rejissor kimi fəaliyyət göstərib.

Təhsilini başa vurduqdan sonra müəllim-assistent kimi institutda saxlanılıb. Şahmar Ələkbərоv teleradio sahəsində də fəal olub. O, radioda ilk dəfə "Ulduz" proqramının aparıcısı kimi çıxış edib. Bundan başqa, onlarla televiziya tamaşasında yaddaqalan obrazlar yaradıb, "Molla Nəsrəddin" radio verilişinin aparıcısı olub, bir çox filmlərin dublyajında iştirak edib.

Şahmar Ələkbərovun yaradıcılıq bioqrafiyasında elə filmlər var ki, onlar kinematoqrafiyamızın ən qiymətli nümunələri sırasındadır. Bunun səbəbi isə bu filmlərin milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənərək tariximizin müəyyən dövrünün real ab-havasını canlı əks etdirməsidir.

Ümumiyyətlə, 20 illik yaradıcılığı dövründə müxtəlif rejissorlarla işləmişdi Şahmar Ələkbərov. “Dağlarda döyüş”dən başlamışdı onun ilk aktyor karyerası. Şahmar Ələkbərovun yaratdığı Qəzənfər ("Yeddi oğul istərəm"), Oğul ("İntizar"), İman ("Axırıncı aşırım"), Arif ("Həyat bizi sınayır"), Azad ("Bakıda küləklər əsir"), Qatır Məmməd ("Gəncəbasarlı qisasçı"), Feyzi ("Firəngiz"), Gündüz Kərimli ("Arxadan vurulan zərbə"), Cavidan ("Babək"), Nuru ("Qəribə adam"), Tahir ("Gözlə məni"), Xaliq ("Qocalar, qocalar..."), Cümşüd ("Avqust gələndə"), İbrahim ("Atları yəhərləyin") kimi obrazlar bir-birindən fərqli, xarakter və dünyagörüşcə müxtəlif insanlardır. Ancaq onları birləşdirən Şahmar Ələkbərovun aktyor istedadı, gözəl ifa tərzi və bir də sənətinə olan hədsiz məhəbbətidir.

Şahmar Ələkbərovun elə qəhrəmanları var ki, onları xatırlamamaq mümkünsüzdür. "Yeddi oğul istərəm" filminə tamaşa edəndə hamımız Qəqəninin "Ölmə, Qəzənfər dayı, ölmə!" deyə onu yaralı halda qucaqladığı səhnəni səbirsizliklə gözləyirik. Bu, çox nadir səhnələrdəndir ki, hətta ölüm anında aktyor tamaşaçını faciənin içərisindən qoparıb təbəssümə qovuşdurur. O, bunu bacarırdı və bu, hər aktyora xas olan keyfiyyət deyildi.

Şahmar Ələkbərov kinoda rejissor kimi də sözünü deyib. Onun bu sahədə ilk işi Gülbəniz Əzimzadə ilə birgə çəkdiyi "İmtahan" filmi olub. Sonra "Sahilsiz gecə"ni çəkib. Şahmar Ələkbərovun ssenarisi əsasında ekranlaşdırılan "Qəzəlxan" filmi də uğurlu alınıb. Bu film Azərbaycanın görkəmli şairi Ə.Vahidin həyat və yaradıcılığının müxtəlif anlarını canlandırır.

Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Şahmar Ələkbərov 1992-ci il avqustun 12-də vəfat edib.

Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Lavrovla telefon danışığı aparıb

Siyasət

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Mədəniyyət

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Maestro Niyazinin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib - FOTO

Bu gün Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Maestro Niyazinin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Ağstafada avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

Bu gün, 18:05

Azərbaycanlı tələbə Türkiyədə saxlanılıb

Bu gün, 17:29

Tərtərdə yol qəzası olub

Bu gün, 17:14

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Bu gün, 16:38

Ceyhun Bayramov Lavrovla telefon danışığı aparıb

Bu gün, 15:55

Qubada dağlıq ərazidə yanğın başlayıb

Bu gün, 15:37

Təhlükəli manevr edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 14:59

Yasamalda 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib, cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:41

Bakıda bank kartlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:24

Bakıda Ucar sakinini cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:53

Binəqədidə yük avtomobilindən 1200 manat dəyərində tikinti materialları oğurlanıb

Bu gün, 13:38

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:14

Binədə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:03

Kürdə balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır

Bu gün, 12:46

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

Bu gün, 12:27

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 12:07

Səbaildə 10 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 11:51

Sabah Bakının bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 11:25

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:20

İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:05
Bütün xəbərlər