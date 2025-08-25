 58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək | 1news.az | Xəbərlər
58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

Qafar Ağayev16:16 - Bu gün
58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

1967-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq Suriya Prezidenti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasında nitq söyləyəcək.

1news.az xəbər verir ki, Suriya Prezidenti Əhməd Şara sentyabr ayında Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT-nin 80-ci Baş Assambleyasında çıxış edəcək.

Bu barədə Suriya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Prezident Şara Assambleyada iştirak edəcək və çıxış edəcək.

Bəyanatda vurğulanıb ki, Əhməd Şara 1967-ci ildən bəri BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək ilk Suriya Prezidenti olacaq.

