25 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,03 % artaraq 1,9897 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,12 % azalaraq 2,1090 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9897
|AUD
|1.1032
|BYN
|0.5686
|BGN
|1.0175
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1226
|CZK
|0.081
|CNY
|0.2375
|DKK
|0.2666
|GEL
|0.6292
|HKD
|0.2177
|INR
|0.0194
|GBP
|2.2968
|IRR
|0.0298
|SEK
|0.1788
|CHF
|2.1169
|ILS
|0.5042
|CAD
|1.2288
|KWD
|5.5667
|KZT
|0.3172
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5027
|MDL
|0.1017
|NOK
|0.1689
|UZS
|0.0137
|PKR
|0.6013
|PLN
|0.4666
|RON
|0.3936
|RUB
|2.109
|RSD
|0.017
|SGD
|1.326
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3181
|TRY
|0.0415
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1541
|NZD
|0.9971
|XAU
|5720.738
|XAG
|65.9935
|XPT
|2306.662
|XPD
|1901.578
