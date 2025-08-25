 25 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
25 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:30 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,03 % artaraq 1,9897 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,12 % azalaraq 2,1090 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9897
AUD 1.1032
BYN 0.5686
BGN 1.0175
AED 0.4628
KRW 0.1226
CZK 0.081
CNY 0.2375
DKK 0.2666
GEL 0.6292
HKD 0.2177
INR 0.0194
GBP 2.2968
IRR 0.0298
SEK 0.1788
CHF 2.1169
ILS 0.5042
CAD 1.2288
KWD 5.5667
KZT 0.3172
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5027
MDL 0.1017
NOK 0.1689
UZS 0.0137
PKR 0.6013
PLN 0.4666
RON 0.3936
RUB 2.109
RSD 0.017
SGD 1.326
SAR 0.453
xdr 2.3181
TRY 0.0415
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1541
NZD 0.9971
XAU 5720.738
XAG 65.9935
XPT 2306.662
XPD 1901.578
