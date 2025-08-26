 Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Qafar Ağayev17:15 - Bu gün
Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Cadillac 2026-cı ildə ilk dəfə Formula 1 çempionatında iştirak edəcək heyətini açıqladı.

1news.az xəbər verir ki, komanda təcrübəli pilotlar, çoxsaylı Qran Pri qalibləri Serxio Peres və Valtteri Bottas ilə müqavilə bağladığını rəsmi olaraq elan edib.

Onlar birlikdə 527 Qran Priyə qatılıb və 16 qələbə qazanıblar. Bu da onları çempionatın ən təcrübəli duetlərindən birinə çevirir.

Qeyd edək ki, Serxio Peres Azərbaycan Qran Prisinin ikiqat qalibidir. O, Red Bull Honda heyətində 2021 və 2023-cü illərdə Bakıda qalib gəlib. Valtteri Bottas isə 2019-cu ildə Mersedes komandasının tərkibində Azərbaycan Qran Prisinin qalibi olub.

Cadillac 2026-cı ildən etibarən Formula 1 dünya çempionatının 11-ci rəsmi iştirakçısı olacaq.

Azərbaycan Qran Prisi 2026-cı ildə 24–26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.

Paylaş:
125

Aktual

Siyasət

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Siyasət

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Cəmiyyət

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

FORMULA 1

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-Prisi 2025 Könüllü proqramının müsahibə mərhələsi başa çatdı!

Azərbaycan Qran Prisi: Təkcə yarış deyil, təcrübədir!

“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin vaxtı dəyişdirilib

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Son xəbərlər

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Bu gün, 17:54

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bu gün, 17:51

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Bu gün, 17:39

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Bu gün, 17:39

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Bu gün, 17:32

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Bu gün, 17:30

Mehriban Əliyeva ailə üzvlərinin əhatəsində - FOTO

Bu gün, 17:26

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Bu gün, 17:15

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Bu gün, 17:12

Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

Bu gün, 17:01

Məktəblərdə müəllimlərin sayı azalıb

Bu gün, 16:58

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeri rəhbər şəxslər təyin olunub

Bu gün, 16:19

Ağstafada meşə sahəsində yanğın başlayıb

Bu gün, 16:14

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:53

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Bu gün, 15:51

Lisey və gimnaziyalarda II mərhələ seçimlərinə start verilir

Bu gün, 15:10

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınların söndürülməsinə aviasiya qüvvələri cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 14:23

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Bu gün, 14:02

BMT, Qəzzada daimi atəşkəs çağırışı edib

Bu gün, 13:28

Milli Müdafiə Universiteti tələbə qəbulu elan edir

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər