Bakıda daha bir “Formula 1” həyəcanı başa çatıb - FOTO – YENİLƏNİB
“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025” yekunlaşıb.
1news.az yarışın son günündən fotoları təqdim edir:
Xatırladaq ki, Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan qran-prisinin qalibi "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen olub.
"Mercedes"dən Corc Rassell ikinci, “Uilyams”dan Karlos Sayns üçüncü yerdə yarışı bitirib.
Yarışın başlanğıcında "McLaren" pilotu Oskar Piastrinin idarə etdiyi bolid səddə çırpılıb.
Qeyd edək ki, Formula 1 təqviminə əsasən, 2026-cı ildə “Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi” 26-28 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.
Foto: Nadir İbrahimli
