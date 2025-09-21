“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub - FOTO
Bakıda keçirilən “Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in qalibləri mükafatlandırılıb.
1news.az-ın məlumatına görə, "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci olub
"Mercedes"dən Corc Rassell ikinci, “Uilyams”dan Karlos Sayns isə üçüncü yeri tutub
Mükafatları Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov, gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Maqsud Fərzullayev təqdim edib.
