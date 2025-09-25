 Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb | 1news.az | Xəbərlər
FORMULA 1

Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb

Qafar Ağayev13:43 - Bu gün
Azərbaycan Qran Prisi ABŞ-da rekord tamaşaçı auditoriyası qazanıb

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 ABŞ-da bu mərhələnin televiziya yayımları tarixində ən populyar yarış olub.

1news.az xəbər verir ki, Formula-1-in yayım hüquqlarına uzunmüddətli sahib olan ABŞ telekanalı ESPN rekord tamaşaçı marağı qeydə alıb.

Bazar günü keçirilən əsas yarışın canlı yayımı demək olar ki, 1,1 milyon tamaşaçı topladı — bu, Azərbaycan Qran Prisi Amerika televiziya tarixində ən yüksək göstəricisidir. Qeyd edək ki, yarış ABŞ vaxtı ilə səhər saatlarda start götürüb. Əvvəlki rekord 2021-ci ildə 970 min tamaşaçı ilə qeydə alınmışdı, 2024-cü ildə isə bu rəqəm 865 min idi.

Ümumilikdə, 2025-ci ildə ESPN, ESPN2 və ABC kanallarında Formula-1 yarışlarının televiziya auditoriyası orta hesabla 1,4 milyon nəfər təşkil edir. Bu da ABŞ-da Formula-1 yayımlarının tarixində ən yüksək nəticədir. Əvvəlki rekord göstərici 2022-ci ildə 1,21 milyon tamaşaçı olmuşdu.

Xatırladaq ki, Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 19–21 sentyabr tarixlərində baş tutub. Yarışın qalibi Red Bull komandasının pilotu Maks Ferstappen olub.

