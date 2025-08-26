 Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bakı metropoliteni avqustun 27-də “Qarabağ” Futbol Klubunun UEFA Çempionlar Liqası oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, xüsusilə matçın keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun yaxınlığında yerləşən “Gənclik”, həmçinin “28 May” və “Nərimanov” stansiyalarında nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək.

Bakı Metropoliteninin müvafiq əməliyyat planına uyğun olaraq, bu stansiyalarda növbətçilik cədvəli tərtib ediləcək. Arenaya yollanacaq azarkeşlərin yönləndirilməsi, səmti rahat müəyyən etmələri üçün əlavə işçi qüvvəsi cəlb olunacaq.

Qatarların hərəkəti yay qrafikinə uyğun təşkil olunacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılması üçün hazır saxlanılacaq.

Həmçinin qeyd edək ki, qarşılaşma əlavə vaxtla davam etdiyi halda azarkeşlərin rahat şəkildə mənzilbaşına qayıtması üçün Bakı metropoliteninin iş saatının uzadılması planlaşdırılıb.

“Qarabağ” Futbol Klubuna uğurlar, azarkeşlərə qələbə sevinci arzu edirik!

Paylaş:
96

Aktual

Siyasət

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Siyasət

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Cəmiyyət

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bakının daha bir küçəsinin piyadalaşdırılmasına başlanılır

Son xəbərlər

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Bu gün, 17:54

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bu gün, 17:51

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Bu gün, 17:39

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Bu gün, 17:39

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Bu gün, 17:32

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Bu gün, 17:30

Mehriban Əliyeva ailə üzvlərinin əhatəsində - FOTO

Bu gün, 17:26

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Bu gün, 17:15

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Bu gün, 17:12

Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

Bu gün, 17:01

Məktəblərdə müəllimlərin sayı azalıb

Bu gün, 16:58

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeri rəhbər şəxslər təyin olunub

Bu gün, 16:19

Ağstafada meşə sahəsində yanğın başlayıb

Bu gün, 16:14

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:53

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Bu gün, 15:51

Lisey və gimnaziyalarda II mərhələ seçimlərinə start verilir

Bu gün, 15:10

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınların söndürülməsinə aviasiya qüvvələri cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 14:23

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Bu gün, 14:02

BMT, Qəzzada daimi atəşkəs çağırışı edib

Bu gün, 13:28

Milli Müdafiə Universiteti tələbə qəbulu elan edir

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər