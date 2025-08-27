 “Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

Qafar Ağayev10:28 - Bu gün
“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən və öz vəzifəsini yerinə yetirmək səlahiyyətinə malik olan, yəni, Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq. Hazırda müşavir kimi adlandırılan bəzi keçmiş rəsmilər tərəfindən müəyyən fikirlər səsləndirilmişdir. Nə məsləhətlər verirlər, bilmirəm. Dərhal reaksiya oldu...”

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində deyib.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu mövqe Azərbaycan üçün heç cür əhəmiyyətli deyil: “Bizim üçün bunun əhəmiyyəti sıfırdır, çünki dövlətlərarası münasibətlərimiz hökumətlər, prezidentlər, xarici işlər nazirləri arasında qurulur. Buna görə də dırnaqarası müşavirlərin bu yalançı rəvayətlərinə qətiyyən məhəl qoymuruq. Beləliklə, bizim üçün hər şey aydındır. Prezidentin mövqeyi tamamilə məntiqlidir və ona əsaslanır ki, Zəngəzur dəhlizi heç bir halda İran üçün təhlükə deyil. Bəzi media orqanlarında, bəzi internet saytlarında Azərbaycanın Zəngəzuru işğal edəcəyinə, İranla Ermənistan sərhədini kəsəcəyinə dair planlar barədə çoxlu şayiələr yayılmışdır. Bu, tamamilə yalandır. Bizim belə bir niyyətimiz yoxdur. Hər halda, etmək istəsəydik, edərdik. 2020-ci ilin noyabr ayında bunu etmək çox asan idi. Bu son beş il ərzində də bunu etmək çox asan idi. Cəmi 40 kilometrdir, hərbi baxımdan çox vaxt aparmayacaqdı. Sadəcə, hər iki tərəfdən - Naxçıvandan və Azərbaycanın bu tərəfindən gəlirsən və götürürsən”.

Paylaş:
26

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib - FOTO - VİDEO

İqtisadiyyat

ADY: Bakıdan Ağdama qatarla səfərlər başlayır

Cəmiyyət

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

İqtisadiyyat

Azərbaycanda kriptovalyuta üzərinə həbs qoyuldu

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə münasibətlərdən danışdı: Biz yalnız konstruktiv və hüquqi şəkildə cavab veririk

Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Son xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə münasibətlərdən danışdı: Biz yalnız konstruktiv və hüquqi şəkildə cavab veririk

Bu gün, 10:42

Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

Bu gün, 10:35

ADY: Bakıdan Ağdama qatarla səfərlər başlayır

Bu gün, 10:34

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

Bu gün, 10:28

Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 10:25

Dövlət başçısı: 1920-ci ilin aprelində rus ordusu Azərbaycanı işğal etdi

Bu gün, 10:23

“Donald Tramp həqiqətən Nobel Sülh Mükafatına layiqdir”

Bu gün, 10:15

İlham Əliyev Ermənistanla formal sülh sazişinin imzalanmasının şərtini açıqlayıb

Bu gün, 10:10

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:05

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:59

DVX-dən vətəndaşlara XƏBƏRDARLIQ: Vətəndaşlar müxtəlif yollarla aldadılır

Bu gün, 09:49

Ağcabədidə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 09:43

Uqandalı nazir “ASAN xidmət”də olub - FOTO

Bu gün, 09:35

Azərbaycanda kriptovalyuta üzərinə həbs qoyuldu

Bu gün, 09:21

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:15

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşır

Bu gün, 09:13

Tanınmış jurnalist Rüstəm Qaraxanlı vəfat etdi

Bu gün, 09:11

Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:03

Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün təşkil etdiyi şənliklərlə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:00

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SIYAHI

Bu gün, 08:58
Bütün xəbərlər