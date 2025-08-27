 Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

Qafar Ağayev10:35 - Bu gün
Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində deyib.

Jurnalistin "Bu münasibətdən sonra Siz Azərbaycanın etməyə çalışdığının qarşısını almaq üçün Rusiyanın hər hansı bir hərəkətə əl atacağından qorxmursunuz? Mən coğrafiyanı, dəhliz və sair məsələləri nəzərdə tuturam" sualına cavabında deyib:

"Onların Ermənistanda hərbi bazası və bir neçə min nəfərdən ibarət hərbi heyəti var. Eyni zamanda, Ermənistanın İran və Türkiyə ilə sərhədi Rusiya sərhədçiləri tərəfindən qorunur. Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur. Beləliklə, Ermənistanda nə baş verə bilər, mən bunu bilmirəm. Lakin mən bu mənfi ssenari haqqında düşünmək istəmirəm".

Paylaş:
35

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib - FOTO - VİDEO

İqtisadiyyat

ADY: Bakıdan Ağdama qatarla səfərlər başlayır

Cəmiyyət

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

İqtisadiyyat

Azərbaycanda kriptovalyuta üzərinə həbs qoyuldu

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə münasibətlərdən danışdı: Biz yalnız konstruktiv və hüquqi şəkildə cavab veririk

Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Yerli buğda emalında yeni rekord: “Agro Dairy” ərzaq təhlükəsizliyində liderliyini möhkəmləndirir - FOTO

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Son xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə münasibətlərdən danışdı: Biz yalnız konstruktiv və hüquqi şəkildə cavab veririk

Bu gün, 10:42

Dövlət başçısı: Azərbaycan torpağında bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

Bu gün, 10:35

ADY: Bakıdan Ağdama qatarla səfərlər başlayır

Bu gün, 10:34

“Biz siyasətimizi İran xalqı tərəfindən seçilən Prezident kimi siyasətçilərə əsasən qururuq”

Bu gün, 10:28

Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 10:25

Dövlət başçısı: 1920-ci ilin aprelində rus ordusu Azərbaycanı işğal etdi

Bu gün, 10:23

“Donald Tramp həqiqətən Nobel Sülh Mükafatına layiqdir”

Bu gün, 10:15

İlham Əliyev Ermənistanla formal sülh sazişinin imzalanmasının şərtini açıqlayıb

Bu gün, 10:10

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:05

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:59

DVX-dən vətəndaşlara XƏBƏRDARLIQ: Vətəndaşlar müxtəlif yollarla aldadılır

Bu gün, 09:49

Ağcabədidə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 09:43

Uqandalı nazir “ASAN xidmət”də olub - FOTO

Bu gün, 09:35

Azərbaycanda kriptovalyuta üzərinə həbs qoyuldu

Bu gün, 09:21

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:15

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşır

Bu gün, 09:13

Tanınmış jurnalist Rüstəm Qaraxanlı vəfat etdi

Bu gün, 09:11

Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:03

Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün təşkil etdiyi şənliklərlə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:00

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SIYAHI

Bu gün, 08:58
Bütün xəbərlər