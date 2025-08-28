Ötən ay keçmiş məcburi köçkünlərin yeni yaşayış şəraitinə adaptasiyası ilə bağlı 68 tədbir keçirilib
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən “Əhalinin geri qayıdışı, ərazilərdə dayanıqlı icmaların yaradılması və onların yeni yaşayış şəraitinə adaptasiya olunması üçün reinteqrasiya tədbirlərinin və gəlirgətirən fəaliyyətlərin təşkili” layihəsi üzrə maarifləndirici tədbirlərin icrası davam edir.
Dövlət Komitəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, ötən ay respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında keçmiş məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə hər birində 40 nəfər olmaqla, 68 tədbir keçirilib.
Tədbirlər üç əsas istiqaməti əhatə edib. Bunlar hədəf icmaların və benefisiar alt-hədəf qrupların yarı-struktur müsahibələr, seminarlar, müzakirələr yolu ilə ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, icma iştirakçılığı, gender mövzusunda seminarların təşkili və hədəf icmaların dayanıqlığının təmin edilməsi, gücləndirilməsi üçün vacib olan icma əsaslı strukturların yaradılmasıdır.
Dövlət Komitəsinin bu istiqamətdə tədbirləri davam etdiriləcək.