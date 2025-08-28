 AMB 28 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 28 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:27 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,21 % artaraq 1,9786 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,19 % artaraq 2,1157 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9786

100 Rusiya rublu

2,1157

1 Avstraliya dolları

1,1068

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0120

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1225

1 Çexiya kronu

0,0807

1 Çin yuanı

0,2378

1 Danimarka kronu

0,2651

1 Gürcü larisi

0,6309

1 Honq Konq dolları

0,2182

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2956

10 000 İran rialı

0,0298

1 İsveç kronu

0,1784

1 İsveçrə frankı

2,1206

1 İsrail şekeli

0,5105

1 Kanada dolları

1,2334

1 Küveyt dinarı

5,5636

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3158

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4992

1 Moldova leyi

0,1024

1 Norveç kronu

0,1685

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6006

1 Polşa zlotası

0,4640

1 Rumıniya leyi

0,3906

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3221

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3184

Türk lirəsi

0,0414

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1553

Yeni Zelandiya dolları

0,9961

Qızıl

5763,1615

Gümüş

65,8410

Platin

2292,6285

Palladium

1861,0495

