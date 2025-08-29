 Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

Qafar Ağayev13:41 - Bu gün
Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (DVX) istehlak bazarında aksiz markası ilə markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış məhsulların istehsalı və satışının qarşısının alınması istiqamətində vergi nəzarəti tədbirlərini davam etdirir.

Bu barədə 1news.az-a DVX-dən bildirilib.

Məlumata görə, 2025-ci ilin iyul - avqust aylarında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən müxtəlif sahibkarlıq subyektlərində həyata keçirilən əməliyyat və operativ vergi nəzarəti tədbirləri nəticəsində külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb. Belə ki, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda Tanrıverdiyev Hüseyn Allahverdi oğluna məxsus satış obyektində 840 ədəd, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində Bağırov Asif Vasil oğluna məxsus satış obyekti və anbarında 1.491 ədəd, Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsində Osmanov Kamran Mair oğlunun və Rəsulov Orxan Valeh oğlunun satış obyektlərində müvafiq olaraq 383 və 169 ədəd, Qusar rayonunda “P1ONEER” MMC-yə aid anbarda və Aydınov Fətulla Abdulla oğluna məxsus satış obyektində müvafiq olaraq 3.012 və 608 ədəd, Göyçay rayonunda isə Məmmədov Elvin Əlövsət oğluna məxsus satış obyektində 49 ədəd olmaqla ümumilikdə 6.552 ədəd saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki aşkarlanaraq götürülüb.

Bundan başqa, paytaxtın Maştağa qəsəbəsində keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı Rəhimov İsrafil Əvəz oğlu və Məmişov Elgün Əlixan oğlunun kustar üsulla alkoqollu içki istehsalı ilə məşğul olduqları və həmin məhsullara saxta aksiz markaları tətbiq etdikləri aşkarlanıb. Keçirilmiş əməliyyat təbdiri zamanı 12.700 ədəd saxta aksiz markası, saxta aksiz markaları ilə markalanmış 2.604 ədəd alkoqollu içki, həmçinin alkoqollu içki istehsalı prosesində istifadə olunan avadanlıq, xammal və digər mallar aşkar edilərək götürülüb.

“Aksiz markalarının tətbiqi bu sahədə fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzrə fiskal nəzarətin təmin edilməsi ilə yanaşı, həm də ictimai sağlamlığın qorunması, mənşəyi məlum olmayan, keyfiyyətsiz və insan həyatı üçün təhlükə yaradan məhsulların istehlak bazarından çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Qeyd olunan hüquqpozmaların qarşısının alınması məqsədilə genişmiqyaslı vergi nəzarəti tədbirləri bundan sonra da mütəmadi şəkildə davam etdiriləcək və qanunsuz fəaliyyət göstərən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün bütün zəruri tədbirləri görüləcək”-məlumatda qeyd edilib.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib - FOTO

Müsahibə

Deputat: Zatulin bir daha qərəzli mövqeyini və həqiqəti təhrif etmək cəhdlərini nümayiş etdirib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Siyasət

Deputat: “Prezidentin “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində dediyi fikirlər bugünkü reallıqları əks etdirir

Cəmiyyət

“Böyük Qayıdış”a sağlamlıq dəstəyi – Səhiyyə Nazirliyindən Füzulidə stomatoloji aksiya - FOTO

İTV 20 yaşında

Lisey və gimnaziyalara II mərhələ üzrə qəbul nəticələri açıqlandı

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev Füzulidə dəfn olunub

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Sabah Bakının bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

Deputat: “Sədərək” Ticarət Mərkəzində texniki təhlükəsizlik və sığorta məsələləri ciddi problemlidir

Binədə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Son xəbərlər

“Böyük Qayıdış”a sağlamlıq dəstəyi – Səhiyyə Nazirliyindən Füzulidə stomatoloji aksiya - FOTO

Bu gün, 15:09

İTV 20 yaşında

Bu gün, 14:59

Lisey və gimnaziyalara II mərhələ üzrə qəbul nəticələri açıqlandı

Bu gün, 14:33

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev Füzulidə dəfn olunub

Bu gün, 14:28

Yardımlıda İran vətəndaşından narkotik almaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:57

Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:41

“Bakı Metropoliteni”ndən gediş haqqı ilə bağlı açıqlama

Bu gün, 13:12

Ali Məhkəmədən mühüm hüquqi mövqe: Mənəvi ziyanın ödənilməsi tələbi vərəsələr tərəfindən davam etdirilə bilər

Bu gün, 13:01

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

Bakı Metropoliteni yeni tədris mövsümünə tam hazırlaşır

Bu gün, 12:29

Emil Əhmədov: Yeni stansiyaların inşası və xətlərin ayrılması layihələri sürətlə davam etdirilir

Bu gün, 12:12

Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri ilk dəfə BMT-də qəbul edilib

Bu gün, 11:24

ABB Beynəlxalq Proqramlaşdırma Müsabiqəsinə tərəfdaşlıq dəstəyi verir

Bu gün, 11:19

Ukrayna səfirliyində Rusiyanın hücumunun qurbanlarının xatirəsinə başsağlığı kitabı açılıb

Bu gün, 11:09

“Birbank” tələbə təqaüd proqramının iki illik marafonu uğurla başa çatdı

Bu gün, 11:06

Deputat: Zatulin bir daha qərəzli mövqeyini və həqiqəti təhrif etmək cəhdlərini nümayiş etdirib

Bu gün, 10:49

Sumqayıtda qazın verilişində fasilə olacaq

Bu gün, 10:41

FHN DSX-nın “N” saylı hərbi hissəsində təlim keçirib - FOTO

Bu gün, 10:15

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olmasına çalışır”

Bu gün, 10:08

Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb - FOTO

Bu gün, 10:02
Bütün xəbərlər