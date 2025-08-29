 Yanvar–iyul aylarında banklar 166 milyon manatlıq mənfəət vergisi ödəyib | 1news.az | Xəbərlər
Yanvar–iyul aylarında banklar 166 milyon manatlıq mənfəət vergisi ödəyib

Qafar Ağayev15:38 - Bu gün
Cari ilin yanvar–iyul aylarında banklar 682,8 milyon manat xalis mənfəət, 1 milyard 85,9 milyon manat məbləğində əməliyyat mənfəəti əldə ediblər.

1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, cari ilin 7 ayında banklar tərəfindən ümumilikdə 165,7 milyon manat məbləğində mənfəət vergisi ödənilib.

Cari ilin iyul ayında manatla geniş mənada pul kütləsi (M2) keçən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 3,4 faiz artaraq 36 milyard 662,6 milyon manat təşkil edib.

Bank sektorunun xarici öhdəlikləri ilin əvvəlinə nəzərən 154,8 milyon manat artaraq 2 milyard 740,2 milyon manat olub. Xarici öhdəliklərdəki qeyd olunan dəyişiklik əsasən qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlərin həcmindəki artım ilə əlaqədardır.

