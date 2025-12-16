 ADY-də yeni təyinat olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

ADY-də yeni təyinat olub

11:31 - Bu gün
ADY-də yeni təyinat olub

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Beynəlxalq əlaqələr departamentinin Qarşılıqlı əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat olub.

1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, bu vəzifə Ceyhun Ələkbərova həvalə olunub.

O, 1978-ci ildə Bakıda anadan olub, beynəlxalq münasibətlərin tarixi üzrə fəlsəfə doktorudur, Azərbaycan-Böyük Britaniya diplomatik əlaqələrinin tədqiqatçısı olmaqla yanaşı, Parisdə yerləşən Fransanın kadrların təkmilləşdirilməsi institutu - Milli İctimai Xidmət İnstitutunda (l"Institut national du service public) "Diplomatiyanın yeni metodları" proqramını bitirib.

C.Ələkbərovun beynəlxalq münasibətlər, politologiya və strateji kommunikasiyalar sahələrində 20 ildən artıq təcrübəsi var. O, UNESCO-nun mədəni irs üzrə, eləcə də Avropa İttifaqının kommunikasiyalar üzrə ekspertidir, 20-dən çox elmi tədqiqatı, həmçinin rus, türk, ingilis və fransız dillərində yazılmış 300-dən artıq analitik və publisistik məqalələri müxtəlif ölkələrdə dərc edilib. Həm akademik, həm də korporativ biznes sahələrində təcrübəsi olan C.Ələkbərov, eyni zamanda, uzun illər müxtəlif sahələri əhatə edən bir sıra beynəlxalq layihələrdə konsultant kimi fəaliyyət göstərib.

O, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü danışıqlarında iştirak edib, 5 il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Azərbaycandakı Rezident-Əlaqələndiricisinin Ofisində işləyib, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) və BMT-nin İnkişaf Proqramında (UNDP) fəaliyyət göstərib, Proqramın Azərbaycandakı Rezident-Nümayəndəsinin müşaviri və BMT-nin İnformasiya Mərkəzinin (BMTİM) direktor əvəzi kimi çalışıb, COVID-19 koronavirus pandemiyası müddətində ÜST Azərbaycan Böhran Qrupunun, habelə BMT-nin COP29 İşçi Qrupunun üzvü olub.

Nəqliyyat və logistika sahəsində də təcrübəsi olan C.Ələkbərov daha öncə hava yolu ilə yükdaşımalar sahəsində ixtisaslaşmış "Silk Way" şirkətlər qrupunda İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

Paylaş:
135

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Dünya

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Li Auto üçün həqiqət anı: yanan elektromobil, zərərlər və strateji qeyri-müəyyənlik - FOTO - VİDEO

İqtisadiyyat

Vergi və sosial sığorta qanunvericiliyinə son dəyişikliklər təqdim olunub - FOTO

Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

ADY-də yeni təyinat olub

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti azalıb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

ADY-də yeni təyinat olub

AMB 12 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Vergi və sosial sığorta qanunvericiliyinə son dəyişikliklər təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 17:54

Bakı 2026-cı il “Dünya İdman Paytaxt”ı elan olunub

Bu gün, 17:47

Milli Məclisin növbəti iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:38

Sosial şəbəkədə işə qəbulla bağlı saxta elanlar paylaşaraq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:23

Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa təyyarə reysi müzakirə olundu

Bu gün, 17:08

“On numara” ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:56

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Bu gün, 16:42

Azərbaycanda sabit genişzolaqlı internetin sürəti artıb

Bu gün, 16:23

İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib

Bu gün, 16:16

Mədəniyyət Nazirliyi “MilliNet 2025” müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

Bu gün, 15:46

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:25

Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir

Bu gün, 15:11

Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatında iştirak edənlər cəzalarından tam azad ediləcək

Bu gün, 14:45

Bərdə heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 14:40

Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 14:32

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:28

Cəmil Həsənli yenidən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə çağırılıb

Bu gün, 14:16

Xətaidə 480 qutu pirotexniki vasitə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:15

Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

Bu gün, 14:00

Uşağın doğulması ilə əlaqədar kişilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər