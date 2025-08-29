Nazir: Türkiyə İsraillə bütün ticarət əlaqələrini kəsib
Türkiyə İsraillə bütün ticarət əlaqələrini dayandırıb.
1news.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan parlamentdə İsrailin Qəzzaya hücumu və bölgədəki vəziyyətin müzakirəsi zamanı bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, artıq Türkiyə gəmilərinin İsrail limanlarına getməsinə icazə verilmir, İsrail təyyarələrinin isə Türkiyənin hava məkanından istifadə etməsi qadağan edilib.
Hakan Fidan həmçinin qeyd edib ki, İsraillə İran arasındakı gərginlik bütün region üçün ciddi risk yaradır. O, Türkiyənin fələstinlilərin Qəzza zolağından köçürülməsinə qarşı olduğunu da vurğulayıb.
55