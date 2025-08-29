Sumqayıtda qazın verilişində fasilə olacaq
Sumqayıt şəhərinin 18-ci məhəlləsində yerləşən 34 nömrəli balansda cari təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq 600 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, qazın verilişi bu gün saat 12:00-dan etibarən müvəqqəti olaraq kəsiləcək.
Təmir işlərinin tamamlanmasının ardından qaz təchizatı bərpa ediləcək.
İstehsalat Birliyi sakinlərə anlayış göstərdiklərinə görə təşəkkür edib.
