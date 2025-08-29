Deputat: Zatulin bir daha qərəzli mövqeyini və həqiqəti təhrif etmək cəhdlərini nümayiş etdirib
"Konstanti Zatulinin son çıxışları bir daha onun qərəzli mövqeyini və həqiqəti təhrif etmək cəhdlərini nümayiş etdirib".
Bunu 1news.az-a Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev açıqlamasında bildirib.
Deputat qeyd edib ki, Zatulin yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Əl-Ərəbiyyə” televiziyasına verdiyi müsahibədə səsləndirdiyi fikirləri şərh edərək sərsəm açıqlamalarla çıxış edib:
"O, hər zamankı kimi, yanlış mövqedən çıxış edərək Rusiyanı və Rusiyanın maraqlarını müdafiə etməyə çalışır. Əvvəla, Zatulin anlamalıdır ki, Azərbaycan Hava Yollarına məxsus təyyarənin məhz Rusiyada vurulduğu faktı artıq xarici ekspertlər tərəfindən sübut edilib. Təəssüf ki, Rusiyanın birbaşa təzyiqləri nəticəsində qəza ilə bağlı yekun hesabat hələ də açıqlanmır. Çünki reallıq onu göstərir ki, təyyarə Rusiya tərəfindən vurulub və bu fakt Moskvanın maraqlarına uyğun gəlmir. Buna görə də proses bilərəkdən ləngidilir və Rusiya məsuliyyəti üzərinə götürməkdən boyun qaçırır".
Naqif Həmzəyev vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev müsahibəsində də qeyd etdiyi kimi, vaxtilə Azərbaycan ərazisində səhvən vurulan Rusiya vertolyotu ilə bağlı Bakı dərhal üzrxahlıq etmiş, həm texnikaya, həm də həlak olmuş pilotların ailələrinə kompensasiya ödəmişdi. Deputatın sözlərinə görə, təəssüf ki, Rusiya eyni məsuliyyəti nümayiş etdirmir və bu, iki ölkə arasındakı dialoqun soyumasına səbəb olub.
"Zatulin isə əksinə, reallığı təhrif edir, Azərbaycanın üzrxahlıq və kompensasiya faktını inkar etməyə çalışır. O, guya Azərbaycanın Rusiyaya münasibətində dəyişikliklərin səbəbinin yalnız Bakının mövqeyi olduğunu iddia edir. Halbuki, Azərbaycan hər zaman qonşuları ilə mehriban münasibətlərin tərəfdarı olub", – deyə deputat əlavə edib.
Millət vəkili bildirib ki, qəza hadisəsindən sonra Rusiyada azərbaycanlılara qarşı qərəzli münasibət, insan haqlarının pozulması, kütləvi deportasiya hallarının müşahidə olunması etimadı ciddi şəkildə sarsıdıb:
"Rusiya siyasi rəhbərliyi bu kimi eybəcər halların qarşısını almalı idi. Əgər həqiqətən belə hadisələr baş vermişdisə, o zaman hüquqi müstəvidə ədalətli araşdırma aparılmalıydı".
Naqif Həmzəyev həmçinin qeyd edib ki, Zatulin İsrail məsələsinə toxunaraq Azərbaycanın bu ölkə ilə strateji tərəfdaşlığını qabardır, guya bunun İran–Azərbaycan münasibətlərinə təsir etdiyini iddia edir:
"Halbuki, Azərbaycan bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu münasibətlər qurmaqda maraqlıdır. İsraillə əməkdaşlıq yüksək səviyyədə olsa da, qonşu İranla münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində də mühüm addımlar atılıb. İran prezidentinin Azərbaycana səfərləri və rəsmi Tehranın müsbət siqnalları buna sübutdur. Son İran–İsrail gərginliyi zamanı Azərbaycanın öz hava məkanını hərbi məqsədlər üçün bağlaması da buna bariz nümunədir".
Deputat deyib ki, Zatulin əslində Rusiyanın ayıblarını ört-basdır etmək üçün müxtəlif bəhanələr gətirir:
"O, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında ABŞ-ın rolunu qısqanclıqla qeyd edir, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını isə yalnız Azərbaycan və Türkiyənin maraqları çərçivəsində təqdim etməyə çalışır. Halbuki, bu layihə bütövlükdə region dövlətlərinin inkişafına xidmət edir".
Naqif Həmzəyev əlavə edib ki, bu gün Rusiya Ermənistanda artıq istənməyən dövlətə çevrilib və bunun əsas səbəbi Moskvanın yanlış siyasətidir:
"Əgər Rusiya səhvlərini etiraf etməz, Azərbaycana bərabərhüquqlu tərəf kimi yanaşmazsa, qarşılıqlı münasibətlərdə soyuqluq daha da dərinləşəcək. Azərbaycanın Ukraynaya münasibəti də bununla əlaqələndirilə bilməz. Bakı ilk gündən Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və humanitar yardımlar göstərib. Rusiya ilə münasibətlərin yaxşı olduğu dövrdə də Azərbaycan Ukraynaya yardımlar edib. Ancaq Rusiya əksinə, Ukrayna ərazisində yerləşən SOCAR-a məxsus obyektləri vurub. Bəs Zatulin buna niyə toxunmur?"
Sonda deputat bildirib ki, Zatulin reallıqdan uzaq, qərəzli mövqeyini davam etdirir:
"Əgər Rusiya Azərbaycanı hələ də 1920-ci ilin işğal edilmiş ərazisi kimi görmək istəyirsə, belə yanaşma münasibətlərin inkişafına xidmət etməyəcək. Buna görə də məsuliyyət Moskvanın üzərinə düşür. Ümid edirik ki, Rusiya siyasi rəhbərliyi özündə cəsarət taparaq səhvlərini etiraf edəcək, Azərbaycanı bərabərhüquqlu tərəf kimi qəbul edəcək və azərbaycanlılara qarşı ayrı-seçkilik və təzyiqlərə son qoyacaq".