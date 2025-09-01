 Gəncədə III MDB Oyunlarının geri sayımı başlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İdman

Gəncədə III MDB Oyunlarının geri sayımı başlandı

Qafar Ağayev10:15 - Bu gün
Gəncədə III MDB Oyunlarının geri sayımı başlandı

Gəncədə III MDB Oyunlarının rəsmi geri sayım mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə Oyunların Təşkilat Komitəsinin sədr müavini, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Adil Tağıyev iştirak ediblər.

Çıxışlarda vurğulanıb ki, belə əhəmiyyətli idman tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin idman və mədəni həyatında mühüm hadisədir.

Xüsusilə Adil Tağıyev qeyd edib ki, III MDB Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində şəhərdə genişmiqyaslı təmir-tikinti işləri aparılır. Gəncədə həmçinin Qafqazın ən böyük idman sarayı inşa olunub.

Öz növbəsində nazir Fərid Qayıbov Gəncə sakinlərini Oyunlar zamanı idmançıları fəal dəstəkləməyə çağırıb. “Oyunların başlanmasına bir aydan da az vaxt qalıb. Bildiyiniz kimi, idman Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Ölkəmiz artıq müxtəlif multi-idman yarışlara ev sahibliyi edib. Lakin ilk dəfə belə böyük idman tədbiri regionlarda keçiriləcək. Gəncədə açılış və bağlanış mərasimləri, eləcə də bir sıra idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunacaq”, – deyə o bildirib.

Mərasim çərçivəsində geniş ictimaiyyətə III MDB Oyunlarının rəsmi talismanları – Bəbir və Leyla təqdim olunub.

Tədbirin əsas məqamı xüsusi quraşdırılmış stendlərdə geri sayım saatlarının işə salınması olub.

Bayram proqramı populyar ifaçılar Əmiliya Yaqubova və Çingiz Mustafayevin iştirakı ilə maraqlı konsertlə davam edib. Həmçinin tamaşaçılara Azərbaycan Gimnastika Federasiyası tərəfindən hazırlanan musiqi-xoreoqrafik nümayiş təqdim olunub.

III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində keçiriləcək: Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndi. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə Şəhər Stadionunda olacaq.

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Cəmiyyət

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Siyasət

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

İdman

Piastri liderliyi qoruyur, Norris podiumdan kənarda!

Gəncədə III MDB Oyunlarının geri sayımı başlandı

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Serbiyada qızıl medal qazanıb

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Piastri liderliyi qoruyur, Norris podiumdan kənarda!

Gəncədə III MDB Oyunlarının geri sayımı başlandı

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

“Qarabağ” – “Ferentsvaroş” oyununu fransız hakim idarə edəcək

Son xəbərlər

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:20

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Bu gün, 17:19

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

Bu gün, 17:16

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

Bu gün, 16:55

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

Bu gün, 16:28

Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

Bu gün, 16:02

ETSN: Bəzi meşələrdə yaşıllıqlara ziyan vuran zərərvericilər yayılıb

Bu gün, 15:57

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Bu gün, 15:34

Rezidenturanın boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilir

Bu gün, 15:27

Dövlət Başçısı: Azərbaycan-Çin əlaqələri son iki ildə keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib

Bu gün, 15:14

Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib

Bu gün, 15:07

Leyla Əliyeva “Tut Əlimdən” Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bulvarda dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən qadın xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 14:29

Formula 1-ə görə dərslər sentyabrın 21-i başlayacaq? - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:14

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Bu gün, 14:11

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 13:48

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 13:24

Mərkəzi Bank iki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyasını ləğv edib

Bu gün, 13:16
Bütün xəbərlər