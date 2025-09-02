 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9879 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1122 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9879
AUD 1.1114
BYN 0.5707
BGN 1.0169
AED 0.4628
KRW 0.1222
CZK 0.0814
CNY 0.238
DKK 0.2663
GEL 0.6313
HKD 0.2179
INR 0.0193
GBP 2.2997
IRR 0.0302
SEK 0.1806
CHF 2.1214
ILS 0.5056
CAD 1.2357
KWD 5.5628
KZT 0.3156
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5028
MDL 0.1025
NOK 0.1699
UZS 0.0136
PKR 0.6003
PLN 0.4662
RON 0.392
RUB 2.1122
RSD 0.017
SGD 1.3224
SAR 0.453
xdr 2.3267
TRY 0.0413
TMT 0.4857
UAH 0.0412
JPY 1.1507
NZD 1.0005
XAU 5944.484
XAG 69.3607
XPT 2417.477
XPD 1929.194
66

Bütün xəbərlər