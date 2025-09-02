AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9879 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1122 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9879
|AUD
|1.1114
|BYN
|0.5707
|BGN
|1.0169
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1222
|CZK
|0.0814
|CNY
|0.238
|DKK
|0.2663
|GEL
|0.6313
|HKD
|0.2179
|INR
|0.0193
|GBP
|2.2997
|IRR
|0.0302
|SEK
|0.1806
|CHF
|2.1214
|ILS
|0.5056
|CAD
|1.2357
|KWD
|5.5628
|KZT
|0.3156
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5028
|MDL
|0.1025
|NOK
|0.1699
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.6003
|PLN
|0.4662
|RON
|0.392
|RUB
|2.1122
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3224
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3267
|TRY
|0.0413
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0412
|JPY
|1.1507
|NZD
|1.0005
|XAU
|5944.484
|XAG
|69.3607
|XPT
|2417.477
|XPD
|1929.194
