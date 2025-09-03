 Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb | 1news.az | Xəbərlər
Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb

Qafar Ağayev15:55 - Bu gün
Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 6 milyon 212 min 865 sərnişin daşınıb.

1news.az ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu ilin 8 aylıq ümumi sərnişindaşıma göstəricisi keçən ilin müvafiq dövrünün nəticələrini 20 % üstələyib.

Avqust ayında isə ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 734 min 218 sərnişin daşınıb ki, bu da ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 12,3 % daha çoxdir.

