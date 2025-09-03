 Bakının üç rayonunda qaz olmayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakının üç rayonunda qaz olmayacaq

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
Bakının üç rayonunda qaz olmayacaq

Bu gün Bakının Sabunçu, Binəqədi və Nərimanov rayonlarının bir sıra ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "I Zabrat" qazpaylayıcı stnasiyasında (QPS) tənzimləyici qovşağın demontaj olunması işləri, Binəqədi rayonunun İ.Dadaşov küçəsindən qaz kəmərinin hava kompressoru vasitəsilə kipliyə sınaq olunması, Zərdabi küçəsində və Nərimanov rayonunun Ş.Rəhimov küçəsində siyirtmənin yerinin dəyişdirilməsi məqsədilə sentyabrın 3-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

Təmir işləri aparılan müddətdə Sabunçu rayonu üzrə Zabrat qəsəbəsinin M.İbrahimov, Q.Bayramov, X.Vəliyev, M.Əzizbəyov, Babək, Nizami küçələrinin, Balaxanı qəsəbəsinin P. Məmməd, M.Ə.Sabir, Şəfqət, Dirçəliş, Ə.Haqverdiyev, M.İbrahimov küçələrinin və Fazenda yaşayış massivinin, Nərimanov rayonu üzrə Ş.Rəhimov, M.Əlizadə, C.Hacıbəyli, M.Araz və H.Əliyev küçələrinin, Binəqədi rayonu üzrə İ.P.Dadaşov, Ş.Məmmədov, Nizami və N. Nərimanov, H.Zərdabi, C.Cabbarlı, A.Bakıxanov və A. İsfahani küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Paylaş:
69

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Müsahibə

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Rəsmi

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyib

Cəmiyyət

Ali Məhkəmədən ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı mühüm qərar

Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin olunub

NİİM piyada keçidlərindən istifadə ilə bağlı müraciət edib - VİDEO

Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilən qızıl külçələr aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

“Zeta Group” – “LEGO”-nun Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq “BWT Alpine F1® LEGO” avtomobilini Bakıya gətirdi

“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Bu gün, 11:32

Ali Məhkəmədən ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 11:25

Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin olunub

Bu gün, 11:08

NİİM piyada keçidlərindən istifadə ilə bağlı müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 10:54

Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilən qızıl külçələr aşkarlanıb

Bu gün, 10:40

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Bu gün, 10:20

Pekində keçirilən paradda iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib

Bu gün, 09:59

Azərbaycan neftinin qiyməti artıb

Bu gün, 09:48

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır

Bu gün, 09:33

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:31

Azərbaycan Prezidenti Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyib

Bu gün, 09:29

Bakının üç rayonunda qaz olmayacaq

Bu gün, 09:26

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:19

Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

Bu gün, 09:06

Azərbaycanın Mərakeş Krallığındakı səfiri ilə Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərinin meri arasında görüş keçirilmişdir - FOTO

02 / 09 / 2025, 20:32

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

02 / 09 / 2025, 17:52

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

02 / 09 / 2025, 17:43

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

02 / 09 / 2025, 17:24

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

02 / 09 / 2025, 17:15

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

02 / 09 / 2025, 17:04
Bütün xəbərlər