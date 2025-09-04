 Lissabonda funikulyor relsdən çıxdı - 15 ölü, 18 yaralı | 1news.az | Xəbərlər
Lissabonda funikulyor relsdən çıxdı - 15 ölü, 18 yaralı

Qafar Ağayev10:57 - Bu gün
Lissabonda funikulyor relsdən çıxdı - 15 ölü, 18 yaralı

Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda şəhərin simvolik nəqliyyat vasitələrindən biri olan “Gloria” funikulyorunda ağır qəza baş verib

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, dünən axşam saatlarında relsdən çıxan vaqonun binaya çırpılması nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib, 5-i ağır olmaqla 18 nəfər yaralanıb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, funikulyor nəzarətdən çıxaraq sürətlə hərəkət edib və əyləcləri işləməyib. Qəzanın dəqiq səbəbi hələlik məlum deyil.

Faciədən sonra Portuqaliya hökuməti 1 günlük milli matəm, Lissabon Bələdiyyəsi isə 3 günlük matəm elan edib.

1885-ci ildən fəaliyyət göstərən və turistlərin ən çox ziyarət etdiyi nəqliyyat vasitələrindən olan “Gloria” funikulyoru hər il Restauradores Meydanı ilə Bairro Alto bölgəsi arasında təxminən 3 milyon sərnişin daşıyır.

Sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlarda funikulyordan qalxan sıx tüstü aydın şəkildə görünür.

