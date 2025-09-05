 Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub

12:24 - Bu gün
12:24 - Bu gün

Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının Xızı rayonunun Sitalçay kəndindən keçən hissəsində batan iki nəfərin qardaş olduqları məlum olub.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, onlar Tovuz rayonunun Çilovdarlı kənd sakinləri - 2001-ci il təvəllüdlü Ramazan Abdıyev və qardaşı 1999-cu il təvəllüdlü Orxan Abdıyevdır.

Onlar bu gün Tovuzda dəfn olunublar.

Qeyd edək ki, hadisə sentyabrın 1-də baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının Xızı rayonunun Sitalçay kəndindən keçən hissəsində 2 nəfərin batması barədə ilkin məlumat daxil olub. Həyata keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində su kanalında batanlardan birinin meyiti bir gün sonra tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Digər şəxsin meyiti isə dünən tapılıb.

59

