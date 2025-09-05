 Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

11:43 - Bu gün
Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

Tanınmış teatr və kino aktyoru, "Şərəf" ordenli, Xalq artisti Səyavuş Aslanın anadan olmasından 90 il keçir.

1news.az Oxu.Az-a istinadən xatırladır ki, Səyavuş Məmmədağa oğlu Aslanov 1935-ci il sentyabrın 5-də Bakıda doğulub. Aktyorluğa həvəskar kimi dram dərnəyindən başlayıb.

1954-cü ildə az müddət musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında işləyib.

Uzun illər Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aparıcı aktyorlarından olub.

1994-1996-cı illərdə həmin teatrın bədii rəhbəri işləyib və bir çox obrazların mahir ifaçısı olub.

Səyavuş Aslan 1984-cü ildən Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru olub və bir çox rəngarəng obrazlar yaradıb.

Xalq artistinin "Kəndimizin mahnısı", "Özümüz bilərik", "Altı qızın biri Pəri", "Ulduz" kimi tamaşalardakı və filmlərdəki obrazları yaddaşlara həkk olunub.

Televiziya tamaşalarında yüzdən çox obraz ifa edib.

Səyavuş Aslan teatr və kino yaradıcılığındakı səmərəli fəaliyyətinə görə 1974-cü ildə "Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti", 1982-ci ildə "Xalq artisti" fəxri adları ilə təltif olunub. Prezident təqaüdçüsü olub. 25 iyun 2013-cü ildə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

Xalq artisti ağır xəstəlikdən sonra 27 iyun 2013-cü ildə Bakıda vəfat edib. İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Paylaş:
61

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Siyasət

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Cəmiyyət

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Cəmiyyət

Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Mədəniyyət

Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

Xalq artisti Afaq Bəşirqızına “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Bu gün görkəmli aktyor, Xalq artisti Yaşar Nurinin doğum günüdür

Üzeyir Hacıbəyli XVII Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün görkəmli aktyor, Xalq artisti Yaşar Nurinin doğum günüdür

Üzeyir Hacıbəyli XVII Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır

Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO

Xalq artisti Afaq Bəşirqızına “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Son xəbərlər

İçərişəhərdə yeni xidmət mərkəzi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 14:13

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Bu gün, 13:45

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Bu gün, 13:41

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub

Bu gün, 12:24

Füzulidə yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 12:11

Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

Bu gün, 11:43

Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir

Bu gün, 11:19

Naxçıvanda istirahət mərkəzində su üzərində olan platforma aşıb, bir ailənin 3 üzvü ölüb

Bu gün, 11:11

Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:44

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 10:28

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti qiyməti yenidən tarixi rekordu yeniləyib

Bu gün, 10:04

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Bu gün, 09:51

Müəllimlərin sertifikatlaşdırma üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 09:43

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Bu gün, 09:29

Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Bu gün, 09:22

Yol polisi yükdaşıma ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edib

Bu gün, 09:13

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:03

Şamaxıda restoranda nöqsanlar aşkarlanıb

04 / 09 / 2025, 17:53
Bütün xəbərlər