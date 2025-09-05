 Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi! | 1news.az | Xəbərlər
Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

09:22 - Bu gün
Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Təhsil, ofis və gündəlik ehtiyaclar - 70%-dək endirimlə!

Payız mövsümünün başlanğıcı həm yeni dərs ili, həm də iş həyatına dönüş deməkdir. Birmarket isə hər kəsin bu mövsümə rahat və sərfəli şəkildə hazırlaşması üçün geniş məhsul çeşidini bir araya topladı.

Birmarket marketpleysində nələr var:

Bütün məhsullar 70%-dək endirimlə təqdim olunur.

Smartfon Honor 400 Pro - 1249 AZN deyil, endirimlə cəmi 999 AZN;

MacBook Air 13.3" M1 - 1599 AZN deyil, endirimlə cəmi 1049 AZN;

Betex məktəbli köynəkləri - 10 AZN deyil, cəmi 6.90 AZN.
Hatber dəftər dəsti (10 ədədli) - 3 AZN deyil, cəmi 0.99 AZN.

Birmarket marketpleysində 16 sentyabra qədər pulsuz çatdırılma mövcuddur. Üstəlik alıcılar endirimli məhsulları 24 aya qədər kreditə bölərək əldə edə bilərlər.

Birmarket - texnika, gözəllik və baxım vasitələri, ofis və dəftərxana ləvazimatları, gündəlik ərzaq məhsulları və daha çoxunu bir araya gətirən müasir marketpleysdir. Tətbiq yüzminlərlə məhsulu sərfəli qiymətlərlə və çatdırılma ilə təqdim edir, taksit və kredit imkanları isə alış-verişi daha rahat və əlçatan edir.

Birmarket tətbiqini yüklə, rahat və sərfəli alış-verişə başla.

Reklam hüququnda

