İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

10:28 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9834 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0901 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9834

100 Rusiya rublu

2,0901

1 Avstraliya dolları

1,1098

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0143

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1221

1 Çexiya kronu

0,0811

1 Çin yuanı

0,2383

1 Danimarka kronu

0,2657

1 Gürcü larisi

0,6306

1 Honq Konq dolları

0,2180

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2866

10 000 İran rialı

0,0297

1 İsveç kronu

0,1799

1 İsveçrə frankı

2,1125

1 İsrail şekeli

0,5084

1 Kanada dolları

1,2309

1 Küveyt dinarı

5,5586

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3149

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5047

1 Moldova leyi

0,1016

1 Norveç kronu

0,1688

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6002

1 Polşa zlotası

0,4666

1 Rumıniya leyi

0,3908

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3204

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3241

Türk lirəsi

0,0412

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1470

Yeni Zelandiya dolları

0,9961

Qızıl

6049,8240

Gümüş

69,4827

Platin

2352,5110

Palladium

1922,9720

59

